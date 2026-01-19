活到百歲這樣做 南加聖瑪科斯打造「藍區」健康城市

加州聖馬科斯市正展開「藍區」健康長壽城市打造計劃。圖為其打造的適合步行區域。（取自San Marcos臉書新聞稿）

南加州 聖瑪科斯市（San Marcos）正努力打造成為「藍區」（Blue Zone，長壽區），致力建立居民的健康生活方式，從而活得更好和更長壽。

「藍區」是指居民過著健康生活和長壽的地區。這名稱源自美國作家兼長壽研究者布特納（Dan Buettner），於2000年領導團隊研究世界各地出現長壽人口地區的工作時，以藍色墨筆在地圖上圈著的地區，包括日本沖繩、義大利 薩丁尼亞（Sardinia）等，那裡有比例顯著高於其他地區的百歲人瑞。

Netflix紀錄片「活到百歲：藍區祕密」中指出，飲食習慣、間歇斷食、持續活動、人際關係、活出目標，是藍區更長壽的最大原因。

在全球知名的五個藍區中，美國唯一一個是南加 州的洛瑪林達市（Loma Linda）。當地居民主要是基督復臨安息日會信徒，壽歲較一般美國人長10年。

現時，南加的聖瑪科斯市正展開「藍區」計畫，並希望取得由上述長壽研究員Dan Buettner創辦的私人公司Blue Zones, LLC發出認證，確立其為「藍區」健康城市。

CBS 8電視台就此採訪該市官員以了解詳情。市長瓊斯（Mayor Rebecca Jones）表示：「希望學校、市府、縣府、雇主、在地大型企業、醫療系統——所有人都能匯聚齊心，達成願景。」

計畫之一如聖瑪科斯新興的市中心北城（North City），被設計為適合步行區域。此城的右側毗鄰加州聖瑪科斯州立大學，城內建設向上而非向外擴展，從而釋出更多開放空間。由於擁有四通八達步道，北城更有一個暱稱為「聖公園」（San Parkos），就是由公園直達政府部門或工作場所的自動販賣機，都能闊步前往。聖瑪科斯市的「藍區」團隊將進行評估，並制定「藍區」變革方案。

市長瓊斯介紹構思時說：「我們將探索如何作出全面改善——例如讓餐廳提供更健康食物，開設烹飪班教授如何利用天然食材，讓人們了解自己所吃何物，鼓勵大家更活躍，多去公園走走。我們需要讓每個人都了解『藍區』的概念，以及這概念如何令對他們和整個社區得益。」

在鼓勵人們健康長壽方面，聖瑪科斯市現已下了很多功夫，但目前的計畫將更進一步，提供更多健康食物供選擇、讓所有人更方便參與戶外休閒活動，以及強化社區聯繫。