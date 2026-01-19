平價購物袋 成華人世代品味暗號

英國V&A博物館購物袋以名畫展品為靈感，設計很時髦。（4V&A博物館網站截圖）

幾美元的購物袋，是我的Labubu 。在萬物飛漲和確定性稀缺的時代，人們不再一味追逐昂貴奢侈品，部分價格親民、卻能被彼此「一眼識別」的小物件，例如Labubu玩偶或一個購物袋，受到華人 追評，認為它們是品味的暗號或旅行紀念。

華人James許收集有數十個購物袋，他認為這些購物袋設計好看，簡單實用，且時尚又低調。男生如果要攜帶東西比較多，背包過於正式，在歐洲等地還會擔心被偷，購物袋不僅能裝東西，隨意又能顯示品味。他每次買購物袋，預算都在50美元以下；最有意義購物袋，是他第一次去歐洲乘坐歐洲之星，獲贈其100周年紀念購物袋。那些背後有回憶和故事的購物袋，會更有記憶點，且有些購物袋設計別緻，值得收藏。

對華人Sally朱來說，購物袋是和冰箱貼一樣，價格不貴但有紀念意義，是旅行必購單品。她說，購物袋很實用，價格相對便宜，無論是送人或自用都可以。像台灣紅白藍綠網布提袋「茄芷袋」，就很受朋友歡迎。她去西西里島旅遊，因欣賞當地設計師作品，就花30美元購買其設計的購物袋。每次看到這個購物袋，就想起在西西里島的愜意生活。Sally朱去倫敦時，也專程去V&A博物館買購物袋，因其購物袋以名畫展品為靈感，設計很時髦，但價格只需要幾歐元，她買了好幾個送朋友，大家反饋都很不錯。也有會升值的收藏款，像2024年和Chanel合作的Gabriell Chanel Fashion Manifesto購物袋，原價不過十幾歐元，現在在網絡上以十倍價格出售。