春節將至高管贈票？華航打假已報案

騙子使用AI製作中華航空高管說要送票的視頻。（讀者提供╱取自臉書）

春節 將至，網路社群出現冒用中華航 空高階主管名義開設粉絲專頁、LINE帳號與一頁式網頁宣傳免費贈送機票 等內容。許多南加華人近期刷社媒時，均看到相關廣告。華航對此表示，這些都是假的，已向相關機關報案。

有本報讀者表示，近期打開臉書、youtube等社媒，經常能刷到華資航空公司在春節期間回饋客戶的廣告；其中甚至有中華航空董事長高星潢說話的視頻，內容大概是新年將至，很多在海外打拚的朋友，可能為返鄉或旅行的機票規劃煩惱；中華航空為此送出新年回歸福利，免費贈送「中華航空VIP體驗卡」，可免費搭乘部分航段的飛機。名額有限，請點擊鏈接進入官方帳號，就有機會贏得該卡。

該讀者表示，除高星潢出鏡的視頻外，有時視頻是中華航空的空姐講述類似內容。他不只刷到過中華航空，還看到過長榮航空的類似影片；因為其內容高度相似，且AI感覺很強，所以基本斷定是詐騙。

根據讀者提供的連結，本報記者進入後，發現其主要是需進行個人資料、銀行卡等登記。而且其屢次強調名額有限，完成登記後會在三到五天內寄出免費機票或升等券，寄送地不限國家與地區。其粉絲頁有與真頁面一樣的中華航空的Logo，但其鏈接與官方粉絲頁明顯不同。

針對這一現象，根據中央社報導，華航發聲明表示，近期網路社群出現多起不明人士冒用華航高階主管名義開設粉絲專頁、LINE帳號與一頁式網頁宣傳免費贈送機票、升等券或VIP卡等情況。這均為不實資訊，意圖擷取民眾個資。若民眾收到類似信息，切勿點擊不明連結或提供個人資訊，請查詢華航官網，或與客服中心聯繫確認，避免被網路詐騙。

華航強調，其舉辦的任何活動，均透過「華航官方網站」及具認證「官方粉絲專頁」發布。華航已向相關主管機關報案此類冒名侵權行為，以維護公司名譽與消費者權益。