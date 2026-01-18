我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

華航機上美食 又添米其林一星

記者張宏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「T+T」餐廳的招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。（取自華航官網）
「T+T」餐廳的招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。（取自華航官網）

華航空攜手連續六年獲台灣米其林指南一星的「T+T」餐廳，1月起為於台灣出發飛歐美及大洋洲長程航班全艙等推出全新聯名機上餐點。華航以「T+T」一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴，讓旅客在長途飛行中，也能展開美食風味的探索樂趣。

「T+T」餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性風味的語彙。其大膽創新料理風格，契合華航希望為旅客打造的餐飲理念，合作從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術，皆經雙方多輪試作。

豪華商務艙以T+T具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」為核心，呈現台灣街邊小吃日常情懷。多層次風味套餐，包含口感酥香的主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、溫潤安定的「瑤柱風味雞湯」，及造型充滿趣味「南洋咖啡達克瓦茲」，讓旅客在萬呎高空也能享受近乎完整的Fine Dining體驗。

豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤後香氣飽滿的雞腿，再以紅咖哩輕辣與香料層次收尾。另外也同步端出招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」，將台灣熟悉的小點化心為高空驚喜。經濟艙主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」以特製雞油飯，搭配燉煮雞肉與黃咖哩，帶給旅客跨文化旅行感風味。而「青木瓜鳳梨沙拉」以酸、甜、脆的口感開啟味蕾，醬包有椰糖、檸檬、魚露三種泰式風味，讓旅客依個人喜好自由調整酸甜鹹的口味，展現華航餐飲的創新服務。

旅客可於班機起飛24小時前透過華航網站預訂餐點。

「T+T」大膽創新的料理風格，契合華航希望為旅客打造的餐飲理念。（取自華航官網）
「T+T」大膽創新的料理風格，契合華航希望為旅客打造的餐飲理念。（取自華航官網）
中華航空攜手連續六年獲台灣米其林指南一星的「T+T」餐廳，1月起為台灣出發飛歐美...
中華航空攜手連續六年獲台灣米其林指南一星的「T+T」餐廳，1月起為台灣出發飛歐美及大洋洲長程航班全艙等推出全新聯名機上餐點。（取自華航官網）

華航 東南亞 咖啡

上一則

東北總商會 聖蓋博慶10周年

下一則

春節將至高管贈票？華航打假已報案

延伸閱讀

春節回饋 高管免費送機票？中華航空：假，已報案

春節回饋 高管免費送機票？中華航空：假，已報案
中華航空宣布增班紐約至台北航線強化北美航網布局

中華航空宣布增班紐約至台北航線強化北美航網布局
奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償
華航年終+獎金「上看10個月」還擬平均調薪3%+2萬元

華航年終+獎金「上看10個月」還擬平均調薪3%+2萬元
華航、長榮、星宇 今年迎緊密交機潮

華航、長榮、星宇 今年迎緊密交機潮
華航、長榮航年終獎金6個月起跳 星宇員工羨慕

華航、長榮航年終獎金6個月起跳 星宇員工羨慕

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
Nuo Mochi麻糬專賣店，幾乎每天都吸引大批排隊人潮。（記者謝雨珊／攝影）

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

2026-01-15 13:23
社媒影片顯示，一名美ICE探員在執法現場與圍觀民眾發生言語衝突，並在鏡頭前表示自己年薪高達20萬美元。圖為示意圖。(路透)

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

2026-01-16 16:01

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了