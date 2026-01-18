華航機上美食 又添米其林一星

「T+T」餐廳的招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」。（取自華航官網）

中華航 空攜手連續六年獲台灣米其林指南一星的「T+T」餐廳，1月起為於台灣出發飛歐美及大洋洲長程航班全艙等推出全新聯名機上餐點。華航以「T+T」一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞 風味且融合台灣在地特色的高空饗宴，讓旅客在長途飛行中，也能展開美食風味的探索樂趣。

「T+T」餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性風味的語彙。其大膽創新料理風格，契合華航希望為旅客打造的餐飲理念，合作從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術，皆經雙方多輪試作。

豪華商務艙以T+T具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」為核心，呈現台灣街邊小吃日常情懷。多層次風味套餐，包含口感酥香的主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧&醃牛肉三明治」、溫潤安定的「瑤柱風味雞湯」，及造型充滿趣味「南洋咖啡 達克瓦茲」，讓旅客在萬呎高空也能享受近乎完整的Fine Dining體驗。

豪華經濟艙獻上「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」，以特製雞油飯為基底，搭配炙烤後香氣飽滿的雞腿，再以紅咖哩輕辣與香料層次收尾。另外也同步端出招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」，將台灣熟悉的小點化心為高空驚喜。經濟艙主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」以特製雞油飯，搭配燉煮雞肉與黃咖哩，帶給旅客跨文化旅行感風味。而「青木瓜鳳梨沙拉」以酸、甜、脆的口感開啟味蕾，醬包有椰糖、檸檬、魚露三種泰式風味，讓旅客依個人喜好自由調整酸甜鹹的口味，展現華航餐飲的創新服務。