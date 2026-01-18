東北總商會 聖蓋博慶10周年

我的頻道

記者張宏/洛杉磯報導
美國東北總商會16日在聖蓋博舉辦成立十周年暨商業聯盟慶祝活動。圖為部分與會者合影。（記者張宏／攝影）
美國東北總商會16日在聖蓋博舉辦成立十周年暨商業聯盟慶祝活動。圖為部分與會者合影。（記者張宏／攝影）

美國東北總商會16日在聖蓋博舉辦成立10周年暨商業聯盟慶祝活動，現場來自政經和社團代表數百人參與，共同回顧商會10年發展歷程，並見證新一屆領導團隊就任。

總商會主席路霞表示，東北總商會是2016年在美國中國東北海外聯誼會基礎上成立，經過10年發展，總商會成員從近百人增加到數千人，匯聚在美國的東北籍商界菁英。商會始終以促進中美文化經貿交流為己任，深耕美中尤其是東北地區與美國的合作，每年都帶領商會企業家到中國及各地做商務考察、貿易交流等。10年來與各界夥伴攜手共進，從最早的聯誼交流，到如今的商務對接、政策解讀、投資促進、公益慈善並行發展。未來將以更開放姿態和務實行動，共同書寫總商會下個10年。

新會長朱京1表示，他來自黑龍江，從事過軟件開發和建築等多個行業，10多年前來美國從零開始，做公司一如做商會，都是從點滴開始打造健全完善體系。他會在路霞奠定的基礎上開啟新階段，讓商會不受地域、族裔的限制，變得更加開放進取，其次是以商養會，不僅借助商會為大家提供交友平台，更能讓每個會員能得到實際幫助和福利，今年預計會啟動建材項目，讓每個願景落到實處。

聯邦眾議員趙美心（右）為路霞頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（右）為路霞頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
東北總商會主席路霞（左）和新任會長朱京一交接。（記者張宏／攝影）
東北總商會主席路霞（左）和新任會長朱京一交接。（記者張宏／攝影）
總商會主席路霞發言，回顧商會發展歷程。（記者張宏／攝影）
總商會主席路霞發言，回顧商會發展歷程。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（右六）為東北總商會主席路霞（右五）和新任會長朱京一（右七）等頒...
加州眾議員方樹強（右六）為東北總商會主席路霞（右五）和新任會長朱京一（右七）等頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

