觸碰隱私部位暗示性服務 華女慘了...

編譯陳盈霖╱綜合報導
兩華女在亞利桑那州被控經營色情場所，其中一女來自加州。 （示意圖取自Pexels╱ Tima Miroshnichenko）
洛杉磯福斯電視台（FOX 11）報導，48歲華女趙瓊羅（Chao Cung Luo，譯音）經友人介紹，自加州前往亞利桑納州工作，錢德勒市（Chandler）警方接獲檢舉報案後，透過臥底釣魚蒐證，逮捕羅朝瓊與另一華裔女子、49歲黃瓊芳（Huang Qiong Fang，譯音）。兩人被指控涉嫌經營色情場所。

根據法院文件，一民眾報案稱，他在東谷（East Valley）地區一家按摩店付費按摩後，按摩師觸碰其私密部位，且提出以200美元換取性服務的交易，警方1月6日展開調查。

1月14日，三名錢德勒市警局便衣探員進入該店，要求進行30分鐘的按摩。調查人員於報告中寫道：「每一位便衣探員都接受30分鐘按摩，每人都由不同的按摩師服務。過程中，按摩師向他們『招攬生意』，個別提出以現金交換性服務的『邀約』。」法院文件並詳述臥底探員據稱被提供性服務的露骨內容。調查人員取得搜查令後，對該處進行搜索，當時黃瓊芳與趙瓊羅皆在店內。

警方隨後對黃和趙進行問訊，兩次詢問過程中均透過中文翻譯。根據法院文件，黃瓊芳在被告知米蘭達權利後（Miranda rights）要求聘請律師，趙瓊羅則表示，她是經由加州朋友介紹來這家店工作，她和黃只在那裡工作幾天。「趙否認以金錢換取性服務」法庭文件寫道。兩人都被指控經營賣淫場所，這在亞利桑納州法屬重罪。

