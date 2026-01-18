ICE突襲洛市時尚區 商家民眾驚恐

我的頻道

洛杉磯訊
洛杉磯時尚區商業密集，聯邦探員突襲附近路段，引發當地商家與移民社區不安。（取自Google地圖）
洛杉磯時尚區商業密集，聯邦探員突襲附近路段，引發當地商家與移民社區不安。（取自Google地圖）

移民暨海關執法局（ICE）15日突擊洛杉磯市時尚區（Fashion District），在市中心繁忙地段行動，令攤販與顧客驚恐不已。雖未確認有無民眾遭拘留，但現場氣氛緊張，不少商家表示感到不安。

KTLA電視台報導，目擊者透露，數輛未標示單位的車輛停靠在梅波路（Maple Avenue）與11街（11th Street）交匯處附近，多聯邦探員手持武器站在街道中央，向攤商查驗身分證明。由於擔憂遭報復，多數民眾不願受訪上鏡。更有路人用手機拍攝現場情況，部分民眾甚至高聲向探員抗議。洛杉磯時尚區行銷與傳播副總裁蘇麗塔（Elizabeth Zurita）表示，當地有大量少數族裔經營的小商家，突如其來的聯邦行動，對他們造成極大衝擊。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）對此表達強烈不滿，認為ICE此舉是為恐嚇移民社區，與近來聯邦移民執法行動升級的趨勢一致。她在社媒PO文稱：「這類執法手段不僅無助社區安全，反而加深恐懼，破壞市區基本的安全信任。」

貝斯也對總統川普揚言重啟「反叛亂法」(Insurrection Act)深表擔憂，恐讓軍隊重返洛杉磯協助突襲行動。時尚區業者代表強調，商家照常營業，並呼籲大眾持續支持當地商販與創業者。其社群平台貼文指出：「我們鼓勵大家繼續用行動支持每天辛苦工作、創造價值的商家與員工。」

部分商家憶及去年6月同樣在時尚區發生的移民突襲事件，表示當時業績受重創，花數月才勉強恢復，如今擔心此次聯邦行動再度引發民眾恐慌，影響生意。

洛杉磯 移民 ICE

