倡議團體推財富稅 瞄準CEO肥貓

Unite Here Local 11等組織在特斯拉餐廳前集會，推動另一項具爭議性的「財富稅」提案。（Unite Here Local 11 Instagram）

紐約郵報（New York Post）報導，洛杉磯 部分社會主義團體正推動另一項具爭議性的「財富稅」提案，這次鎖定所謂「薪酬過高的執行長」，並選在特斯拉 執行長馬斯克（Elon Musk）位於好萊塢的餐廳外舉行行動啟動活動，藉此凸顯其象徵性目標。

支持這項提案的工會成員於14日聚集在該餐廳外，開始為名為「薪酬過高執行長稅」的新投票措施徵集連署。相關人士指出，這些行動者多來自曾協助推動洛杉磯每小時30美元最低工資政策的飯店工會體系。

該提案由與民主社會主義者關係密切的Unite Here Local 11工會及其盟友支持，內容規定，凡員工人數多於1000人的企業，若其最高主管年收入超過洛杉磯員工薪資中位數的50倍，將面臨額外的市政營業稅（business tax）「懲罰」。稅率將為現行營業稅的1至10倍不等，目前洛杉磯的營業稅率約為營業收入總額的0.1%至0.425%。

Unite Here Local 11聯合主席彼得森（Kurt Petersen）聲明，洛杉磯正面臨「日益擴大且危險的貧富差距」，並批評部分企業執行長領取高額報酬的同時，基層員工卻被迫兼差2到3份工作，仍難以負擔房租與醫療支出。

支持者估計，若該提案獲得選民通過，每年可為市府帶來約5億美元稅收。

不過，地方商業團體對此提出強烈質疑。洛杉磯BizFed負責任治理委員會（LA BizFed Responsible Governance Committee）聯合主席、同時也是西區商會聯合會董事會主席的弗朗西斯科（George Francisco）指出，這項提案延續了洛杉磯「熟悉卻充滿風險」的財政策略。

他表示，當市府財源出現不穩時，慣常的反射性作法就是再次對企業加稅，卻未真正解決財政管理不善或腐敗問題，也未確保市民能獲得與稅負相符的公共服務。加州 長期依賴「倒金字塔式」稅制，由少數高收入者與大型雇主承擔大部分公共支出，結構本身已極為脆弱。

弗朗西斯科認為類似政策未能穩定加州財政，反而促使資金與就業機會外流至稅制更友善的州。馬斯克本人便在2024年將特斯拉與SpaceX的總部遷離加州，轉往德州。

根據規定，若要讓該提案順利列入今年11月的選票，洛杉磯支持者須在120天內蒐集約14萬份有效的註冊選民簽名。