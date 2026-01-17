消防工會促加徵銷售稅 挹注消防運作

我的頻道

編譯組╱綜合報導
洛杉磯消防員工會倡議提高銷售稅支援消防建設。（LAFD官網）
NBC4電視台報導，洛杉磯消防員工會15日發起一項倡議行動，推動在今年11月選舉中提出加徵「半美分銷售稅」的投票提案，作為專款專用資金，以支援洛杉磯消防局（LAFD）的運作與擴充。

洛杉磯市聯合消防員工會（United Firefighters of Los Angeles City，UFLAC）表示，工會成員與市政官員於15日在Robertson Boulevard第58號消防站集會，呼籲選民簽署請願書，使該稅收提案得以列入選舉公投。工會強調，消防局目前正面臨嚴重人力短缺與工作負荷過重的情況，已難以維持正常運作。

根據規畫，若半美分銷售稅獲得通過，相關稅收將全數撥入專屬基金，僅供消防局使用，包括聘僱更多消防員與文職人員、採購消防車、救護車及相關設備，並新建或整修消防站。

支持者估計，該稅收在第一年可帶來至少3.45億美元收入。目前洛杉磯的銷售稅率為9.75%。若提案通過，稅率將提高至10.25%。

不過，霍華德・賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）對該稅收提案提出批評。聲明質疑：「在市政預算中，還有什麼比充分資助消防局更重要？」並批評市議會與市長將增稅責任轉嫁給消防員工會，做法令人難以接受。

