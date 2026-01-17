巴沙迪那 擬興建212戶可負擔宅

我的頻道

洛杉磯訊
巴沙迪那市「Colorado Grand Oaks」的可負擔住宅計畫，將為低收入家庭提供212戶平價住房。（取自Studio One Eleven）
巴沙迪那市「Colorado Grand Oaks」的可負擔住宅計畫，將為低收入家庭提供212戶平價住房。（取自Studio One Eleven）

曾經作為汽車相關產業重鎮、如今多處閒置的巴沙迪那市科羅拉多大道，即將迎來重大變革。根據洛杉磯開發商Meta Housing Corp提交給市府的最新計畫，該地段多棟舊有商業建築將被拆除，取而代之的是名為「Colorado Grand Oaks」的大型可負擔住宅計畫，預計將為低收入家庭提供212戶急需的平價住房。

根據規劃，Meta Housing Corp擬興建一棟六層樓的現代風格建築，總計...
根據規劃，Meta Housing Corp擬興建一棟六層樓的現代風格建築，總計提供214個住宅單位，並配置109個停車位。（取自Studio One Eleven）

該案位於東科羅拉多大道2155號（2155 E. Colorado Blvd.），是科羅拉多大道與Grand Oaks大道的交會處。根據規畫，Meta Housing Corp擬興建一棟六層樓的現代風格建築，總計提供214個住宅單位，並配置109個停車位。

值得關注的是，除兩戶保留給管理員的市場價單位外，其餘住宅將全數保留給「低收入」、「極低收入」者，即收入低於洛杉磯縣收入中位數的80%與30%。開發商正積極運用加州的「密度獎勵（Density Bonus）」優惠措施，這項法律工具允許開發商在提供可負擔住宅前提下，突破原本地方分區法規對建築高度與密度的限制。

「Colorado Grand Oaks」計畫目前正處於市府初步諮詢階段。（取自...
「Colorado Grand Oaks」計畫目前正處於市府初步諮詢階段。（取自Studio One Eleven）

負責該計畫的Studio One Eleven設計師指出，新建築將採現代主義設計語言，最顯著的特色在於東南側的「圓角化」建築轉角，以及平屋頂配置。立面則採用深嵌式開窗（Punch Openings），並透過建築物量體的分段設計，打破長條形立面的單調感，與科羅拉多大道的城市街廓形成層次鮮明的視覺對比。

巴沙迪那市設計委員會在報告中表示，該設計能有效在街道沿線形成具備差異化的立面表現，有助活化原本死沉的舊商業街區。

Meta Housing Corp目前除巴沙迪那市的建案外，該公司在華納中心（Warner Center）與長堤市（Long Beach）亦有大規模建案同時進行中。

