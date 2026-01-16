合成器樂隊Synthes1zer 表演金曲串燒

合成器樂隊Synthes1zer主要成員合影。（Yuhi提供）

「2026蒙市迎春年節展」將於1月31日及2月1日熱鬧登場，邀請南加州 民眾齊聚一堂，在歡樂喜慶的氣氛中，迎接農曆新年。今年活動節目豐富多元，涵蓋舞台表演、美食攤位與文化展示，合成器樂隊Synthes1zer是演出團隊之一。他們帶來的樂隊串燒節目，透過充滿節奏與現代感的音樂，為年節展注入青春活力。

Synthes1zer創辦者Yuhi表示，這是樂隊首次在世界日報年節展亮相，成員們都感到十分興奮，也格外重視這次演出。當天將演奏多首華語歌曲，除農曆新年的應景樂曲外，也精選多首深受華人 觀眾喜愛的作品，包括王菲、鄧紫棋等知名華語歌手的經典歌曲，以及中國搖滾樂隊蛙池的曲目，希望不同世代的觀眾，都能在音樂中找到共鳴。

Yuhi分享，她自小熱愛音樂，長期投入演出。雖然高中時期就曾有同名樂隊，但當時成員更替頻繁，未能穩定發展。直到約一年前，Synthes1zer才正式成軍，目前由11名成員組成，團隊架構逐漸成熟且固定。成員因對音樂與舞台表演的共同熱情而聚集在一起，涵蓋鍵盤、吉他、貝斯、鼓、調音師及主唱，展現完整且多層次的樂隊編排。

成立以來，Synthes1zer活躍於南加 州各地，經常受邀參加華人社區活動，演出風格主打日漫與流行元素，旋律輕快、節奏鮮明，讓觀眾感受青春洋溢的舞台魅力。除現場演出，樂隊也積極錄製翻唱作品，並依據不同活動主題彈性調整曲目編排。Yuhi透露，2026年初已陸續接獲多場社區活動的演出邀約。