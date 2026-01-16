華裔小姐妹說相聲 送春節祝福

華人小姐妹11歲曾一伊（右）和3歲曾一上（左）在中國傳媒大學校友會慶典上登台說相聲。（Nicole提供）

「2026蒙市迎春年節展」表演者中，有一對華人小姐妹將表演兒童相聲。為能更好將相聲「新年快樂」呈現給觀眾們，小姐妹下一番功夫，每天都在排練。

這對說相聲的小姐妹，分別是11歲曾一伊（Aurelia）和3歲曾一上（Bianca），由她們的媽媽Nicole創作編排，相聲時長約7分鐘。內容圍繞中國字詞句和成語，有問有答，還有成語接龍，通過這種有趣形式，讓大家了解傳統中華文化，並向大家送春節 祝福。Nicole表示，姐妹倆每天都會練習，磨練配合與語氣，準備在年節展呈現最好表演狀態。

Nicole說，11歲的女兒曾一伊自5歲開始學習中文且進步很快，半年後就學習詩歌朗誦。一次偶然機會，接觸到中國相聲表演藝術家來洛杉磯 巡演，她覺得相聲這種語言藝術非常好；於是讓大女兒曾一伊嘗試學習模仿相聲，還參加了一次南加 青少年比賽，在曲藝類表演中獲相聲頭獎。後來兩個女兒搭檔表演，多次在社區活動亮相，還為自閉症兒童和年長者表演，也曾多次在世界日報活動中表演，獲得好評。