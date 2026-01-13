好市多換胎CP值高 四輪定位自理

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
好市多輪胎中心登記櫃檯大排長龍。（記者張宏／攝影）
好市多輪胎中心登記櫃檯大排長龍。（記者張宏／攝影）

換輪胎動輒數百、上千美元，怎麼換才最划算？不少華人車主力推好市多輪胎中心，主打品牌折扣、免費安裝、胎壓檢查與輪胎平衡終身免費，CP值看似爆表。但實際體驗真這麼完美嗎？華人Susan徐近日在好市多換胎，從選胎、預約、安裝到後續保養一次走完，直言「好處很多」，卻也點出兩個容易被忽略的問題，讓打算在好市多換輪胎車主，先做好心理準備。

Susan徐車子已開5萬多哩，最近雨天開車踩剎車的時候，輪胎頻頻打滑，她知道該換輪胎了，常有朋友向她推薦好市多換輪胎服務，理由是CP值高，於是她前往好市多官網選擇輪胎中心。她說，好市多輪胎中心一年不同時期，針對特定品牌輪胎會推出60至90美元不等的折扣優惠，現在是即日至1月25日期間，購買四個GoodRich輪胎可省60美元，購買四個米其林Passenger和LightTruck輪胎省80美元。

好市多輪胎中心在年初非常忙碌。（記者張宏／攝影）
好市多輪胎中心在年初非常忙碌。（記者張宏／攝影）

在好市多網站找到適合自己車子輪胎的方式很簡單，可提供車牌號碼或車輛年份、品牌與型號，也可以通過輪胎尺寸或物品編號來找到相應尺寸輪胎。透過車牌號碼搜尋最為便利，只需輸入車牌與州別，系統即可依據官方車輛資料，配對合適輪胎。

她表示，她最後選擇的四個輪胎，每個大概在190美元左右，還要扣除加州輪胎費七美元、輪胎監測/管理相關的「服務套裝」費用12美元和舊輪胎回收/處理費（Tire Disposal）9美元，最後支付800多美元。可直接在門市或線上預約安裝，好市多提供免費安裝服務，省去再去車行安裝的花費。

好市多輪胎中心非常忙碌。（記者張宏／攝影）
好市多輪胎中心非常忙碌。（記者張宏／攝影）

Susan說，好市多通過短信通知她某日下午來安裝，她到達蒙特利公園市門店的輪胎中心時直接嚇傻，輪胎中心附近停車位一位難求，車子繞很多圈都沒有車位，本來專屬輪胎服務停車區已滿位，車頂上都放著號碼牌（即為輪胎中心排隊辦理業務的車輛）。她好不容易找到相對離輪胎中心較近的位置停好車，就去櫃檯登記。櫃檯前也是大排長龍，店員解釋，過節期間大家輪胎需求較多，等候時間會長。

好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

Susan等了快一小時，她說，換胎手續倒是很簡單，把鑰匙和輪胎鎖給工作人員即可，安裝完畢會通知她來取車。在好市多「服務套裝」包括輪胎平衡、輪胎換位和氮氣充填。據官方說明，氮氣能更穩定維持胎壓，有助延長輪胎壽命並提升燃油效率。在好市多購買安裝輪胎，可享五年道路危險保障，若輪胎在正常合法駕駛下意外損壞，好市多將提供維修或更換服務。前提是保留原始收據，並依規定定期進行輪胎換位與平衡。

本來專屬輪胎服務的停車區域已車滿為患，車頂上都放著號碼牌。（記者張宏／攝影）
本來專屬輪胎服務的停車區域已車滿為患,車頂上都放著號碼牌。（記者張宏／攝影）

Susan前後花費兩個小時，她說，等待時間長，如不趕時間，在好市多購物同時完成換輪胎或保養，比在傳統輪胎店來得輕鬆。憑藉好市多優惠輪胎價格、免費安裝與「服務套裝」這些好康是不錯選擇。但要注意好市多不提供四輪定位服務，而四輪定位能延長輪胎壽命，她最後又去別的輪胎店花100美元做四輪定位。前後花費900多美元換四個輪胎，價格上肯定有其他更便宜選擇，但為方便和積分，好市多是較好選擇，且如有財務壓力，好市多Citi卡還有分三期的免息還款。

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17

