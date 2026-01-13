開車衝撞示威人群 洛男訊後收押

11日於西木區舉行聲援伊朗民眾的示威活動中，一輛U-Haul貨車突然衝向人群，警方證實該車駕駛為Calor Madanescht。（路透）

城市新聞社（CNS）報導，11日下午駕駛U-Haul箱型卡車在洛杉磯 西木區（Westwood）聯邦大樓附近，衝撞聲援伊朗 反政府示威遊行人群遭逮捕的男子，證實為48歲的馬達內施特（Calor Madanescht）。警方表示，他在接受聯邦調查局及洛市警局（LAPD）重大犯罪組探員問訊後，以魯莽駕駛輕罪被收押。

這起意外發生於11日下午3時30分左右。洛市警局聲明表示，「西木分局巡邏員警當時正監控一場聲援伊朗民眾示威活動，一輛廂型卡車沿著Ohio Ave東向行駛，朝退伍軍人路前進。當該車接近一大群抗議群眾時，警員將其攔下並指示駕駛掉頭。然而就在這時，示威者撕下了張貼於該車側面的，反示威者立場標語，並攻擊該車輛司機，司機這時將車開向一群警員，群眾紛紛逃離。警方最後在該輛車與人群間組成人牆，將駕駛拘捕。」

根據相關影片，示威者試圖將司機從車內拉出，當警方將他從U-Haul車中帶離並拘捕時，憤怒的群眾仍持續對他發動攻擊。根據洛杉磯時報，當天現場抗議人數約3000多人。據悉，現場有兩名輕傷者接受消防人員評估後拒絕接受治療。洛市警局官員加巴爾登（Richard Gabaldon）表示，該駕駛是在「與部分示威者發生肢體衝突」時受傷。

事發後，警方將該車輛進行搜索、扣押，「並未發現任何重要或可疑物品」。目前重大犯罪組持續調查此案，將調查結果提交洛市檢察長辦公室，以評估是否起訴。根據線上監獄紀錄，馬達內施特於警局留置一夜後，12日稍早獲釋。警方呼籲有線索者，可聯繫重大犯罪組探員柯蒂斯（Shannon Curtis）：213-486-7220，匿名可撥打800-222-TIPS（8477）或www.lacrimestoppers.org。

