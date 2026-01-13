我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

熊又來了 艾塔迪那居民求助熊聯盟

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一隻體重約550磅的巨大黑熊，連續37天躲在艾塔迪那屋主強森家中地基下方，經動保組織「熊聯盟」成功驅離。但近日又有附近的住戶向「熊聯盟」求助。（截圖自「熊聯盟」臉書）
一隻體重約550磅的巨大黑熊，連續37天躲在艾塔迪那屋主強森家中地基下方，經動保組織「熊聯盟」成功驅離。但近日又有附近的住戶向「熊聯盟」求助。（截圖自「熊聯盟」臉書）

KTLA5報導，在南加艾塔迪那，第二次發現熊隻闖進住戶居家地下室的蹤影。首宗涉及一頭重達500多磅的巨型黑熊，牠剛被動物保護組織以彩彈氣槍驅走後只有數天，在該住戶約半英里外的另一家人，又再報告有熊走進了他們家的地下室。

目前尚不知道兩起熊踪是否為同一頭熊。首宗「熊霸居」的熊擠進了屋主強森（Ken Johnson）家中地下室，那裡對牠而言雖似空間過於狹小，但卻住上了好幾個星期。

位於太浩湖的動物保護組織「熊聯盟」（BEAR League）成功地把強森家中的熊驅走幾天後，再有居民聯絡他們就相同問題求助。洛杉磯電視台第五台（KTLA5）還收到了第二位居民匿名發送熊在其家居地下室的照片。

首宗事故中的巨型黑熊在感恩節前闖進強森家，其家中的攝影機拍到令人感意外的畫面，見到偌大的黑熊身軀倒退著擠走進狹窄的地下室入口。強森曾向相關加州漁獵局求助，但所有驅熊的努力均告失敗，令強森十分沮喪，甚至揚言要控告州政府，指控其未能將熊驅趕。

動保組織「熊聯盟」描述了成功為強森驅熊的過程。一名志願者稱：「爬到屋的地下，完全知道熊還在那裡，繞到牠身後，鼓勵牠從地下室的出口離去。」及至熊出來後，志工們用彩彈氣槍射擊牠，牠隨即逃走，然後把地下室出口用「帶電驅熊墊」封住，以阻止熊再次返回。

強森在7日晚上拍攝到的監視畫面顯示，這頭熊確實試圖回來，但帶電驅熊墊很快就把牠嚇跑。強森對KTLA5電視台說：「我鬆了一口氣，不再聽到地下室傳來的撞擊聲，不再聞到牠的味道，或是擔心屋底下正在發生何事。」他提及，熊造成的損失包括一條破裂的氣體管道。

12日，「熊聯盟」接獲第二名聲稱熊闖進家居地牢的居民求助電話，但拒絕透露詳情，而該組織已準備回應行動。目前尚不清楚這位居民有否聯絡加州漁獵局。

加州 南加 洛杉磯

上一則

人與事╱華女精心打理 貴賓犬化身小少爺

下一則

來自中國政庇申請人 美占全球八成

延伸閱讀

指芝加哥是「陷入危機城」 奎格利宣布參選市長

指芝加哥是「陷入危機城」 奎格利宣布參選市長
NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋
NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝
避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算

避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算
NBA／聖誕大戰前傳壞消息 金塊先發強森成傷兵

NBA／聖誕大戰前傳壞消息 金塊先發強森成傷兵
捨不得寵物亡 她砸百萬美元靠基因複製將愛犬「生回來」

捨不得寵物亡 她砸百萬美元靠基因複製將愛犬「生回來」

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬