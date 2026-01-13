熊又來了 艾塔迪那居民求助熊聯盟

一隻體重約550磅的巨大黑熊，連續37天躲在艾塔迪那屋主強森家中地基下方，經動保組織「熊聯盟」成功驅離。但近日又有附近的住戶向「熊聯盟」求助。（截圖自「熊聯盟」臉書）

KTLA5報導，在南加 艾塔迪那，第二次發現熊隻闖進住戶居家地下室的蹤影。首宗涉及一頭重達500多磅的巨型黑熊，牠剛被動物保護組織以彩彈氣槍驅走後只有數天，在該住戶約半英里外的另一家人，又再報告有熊走進了他們家的地下室。

目前尚不知道兩起熊踪是否為同一頭熊。首宗「熊霸居」的熊擠進了屋主強森（Ken Johnson）家中地下室，那裡對牠而言雖似空間過於狹小，但卻住上了好幾個星期。

位於太浩湖的動物保護組織「熊聯盟」（BEAR League）成功地把強森家中的熊驅走幾天後，再有居民聯絡他們就相同問題求助。洛杉磯 電視台第五台（KTLA5）還收到了第二位居民匿名發送熊在其家居地下室的照片。

首宗事故中的巨型黑熊在感恩節前闖進強森家，其家中的攝影機拍到令人感意外的畫面，見到偌大的黑熊身軀倒退著擠走進狹窄的地下室入口。強森曾向相關加州 漁獵局求助，但所有驅熊的努力均告失敗，令強森十分沮喪，甚至揚言要控告州政府，指控其未能將熊驅趕。

動保組織「熊聯盟」描述了成功為強森驅熊的過程。一名志願者稱：「爬到屋的地下，完全知道熊還在那裡，繞到牠身後，鼓勵牠從地下室的出口離去。」及至熊出來後，志工們用彩彈氣槍射擊牠，牠隨即逃走，然後把地下室出口用「帶電驅熊墊」封住，以阻止熊再次返回。

強森在7日晚上拍攝到的監視畫面顯示，這頭熊確實試圖回來，但帶電驅熊墊很快就把牠嚇跑。強森對KTLA5電視台說：「我鬆了一口氣，不再聽到地下室傳來的撞擊聲，不再聞到牠的味道，或是擔心屋底下正在發生何事。」他提及，熊造成的損失包括一條破裂的氣體管道。

12日，「熊聯盟」接獲第二名聲稱熊闖進家居地牢的居民求助電話，但拒絕透露詳情，而該組織已準備回應行動。目前尚不清楚這位居民有否聯絡加州漁獵局。