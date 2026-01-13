我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

強力移民執法 衝擊華人卡車司機 有人轉行甚至舉家返鄉

記者啟鉻╱洛杉磯報導
劉謙開車跑長途運輸，在路上短暫休息後繼續上路。（受訪者提供）
隨著川普總統推動新移民政策並強化執法力度，美國華人卡車司機群體受到直接衝擊，產業生態明顯動盪。華人司機表示，針對商業駕照身分審查、工作許可與英語能力的要求趨嚴，迫使一些人退出行業、轉行另謀生路，甚至舉家返鄉。仍在堅持的司機為降低風險，刻意避開執法較嚴格的地區，但是否繼續從業的猶豫與焦慮，正在華人卡車司機群體中蔓延。

卡車司機劉謙九年前移民美國，起初在美東從事外賣工作。四年前，他考取商業駕照（CDL），開始跑長途貨運。記者採訪時，他正駕車從洛杉磯前往紐澤西州的交貨目的地。他說，為按時送達貨物，聖誕節與新年節日都常在路上度過，孤獨時則透過電話與同行或家人聊天。談及川普的移民政策，他認為對華人卡車司機影響極大，「我周圍熟悉的司機，有些已經不做了，有的甚至舉家返回中國，還有的被拘捕等待遣返」。

劉謙表示，如今能堅持的華人司機愈來愈少。他的兩位多年好友已返回中國，原本希望實現美國夢，卻因移民政策趨嚴而中斷。他認為，卡車司機屬於美國藍領中較高薪且具專業技能的職業。對許多華人來說，從低薪打工族逐步成為持有商業駕照的卡車司機，是適應與努力的結果。若被迫從高薪工作回到低薪打工，心理和經濟上都難以接受，因此不少人選擇返回家鄉。

劉謙已擁有自己的卡車，成為小型承包商，能與貨主議價、選擇送貨目的地，相對擁有更多自主權。他說，原先以為有工卡就能合法工作，拿到綠卡只是時間問題，但川普收緊移民政策後，持工卡司機的限制增加，同時要求英語測試，這對英語能力有限的華人司機來說壓力很大。「很多司機因英語不達標不敢上路，只好放棄這個職業。」他提到，移民執法嚴格的阿肯色州、俄克拉荷馬州等地，已成為司機刻意避開的送貨地點；最近甚至傳出德州持工卡司機被降級，意味著他們將無法繼續開卡車。

談及新移民工作選擇，劉謙認為，許多華人初來美國時，男性從事卡車運輸、女性從事按摩，是最常見的賺錢方式。部分人靠借款來美，為償還債務拚命工作。一旦遇到嚴格移民執法，失去工作將造成巨大損失，陷入經濟困境。

他指出，卡車司機本身就是高風險職業，長時間駕駛易造成健康問題，如肥胖、腰部疾病、排尿困難等，路上也可能遇到交通意外。他的一位朋友就因駕車時心臟病突發過世。如今再加上移民執法嚴格，對這個群體打擊更大，導致收入下降、生活水平難以維持。劉謙也表示，若卡車司機工作無法繼續，他將考慮改行，但目前尚未決定方向。

劉謙通常選擇晚上開車，這樣或可以避開移民執法攔檢。（受訪者提供）
加州附屬住宅單元激增 多項新法陸續生效

好市多換胎CP值高 四輪定位自理

