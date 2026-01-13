我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

北美卡車運輸協會會長：從內捲到收斂 華人卡車司機市場重新平衡

記者啟鉻╱洛杉磯報導
北美卡車運輸協會會長關逾。（受訪者提供）
川普強力移民執法政策讓華人卡車司機群體處境艱難。北美卡車運輸協會會長關逾認為，近年來，華人卡車司機數量增加過快，形成供大於求；經過移民執法後，一些司機選擇退出，剩餘司機數量能滿足業界需求。

關逾指出，因受嚴格移民政策影響，部分英語溝通不熟練、沒有取得綠卡的華人司機無法適應需要，選擇離開。他們轉而到社區倉庫開小貨車，從事短途送貨。他估計卡車司機群體現在減少約三分之一，導致一些華人司機較多的貨運公司，被迫關門歇業。他指出，疫情中，華人卡車司機數量增加很快，而這個群體真正持綠卡者並不多。

關逾表示，卡車運輸行業原先供需大致平衡，但近年進入這個領域的人數猛增，逐漸出現供大於求的情況，也就是所謂的「內捲」。市場實際上並不需要這麼多司機，也導致司機收入減少。通過這次整頓，他希望能重回平衡狀態。因部分司機退出，現在開車上路的司機收入提高了。他指出，通過調整，能夠鼓勵華人卡車司機提高英語溝通和駕駛技術水平。

他說，南加州華人卡車司機數量大約5000人，通過調整，剩下尚不到3000人。實際來說，華人卡車司機在整個貨運司機群體中比重不大，只是一些華資運輸公司，由於考量到溝通比較便利，喜歡聘用華人司機。南加州從事貿易的華資公司數量龐大，他們除聘用華人司機，也可能聘用其他族裔的司機。

華人 移民 加州

