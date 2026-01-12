南加社區郊狼出沒 安全拉緊報

近來南加州多地頻繁出現郊狼蹤跡，引發居民對幼童與寵物安全的憂慮。圖為示意圖。(美聯社)

近來南加州 多地頻繁出現郊狼（coyote）蹤跡，引發居民對幼童與寵物 安全的憂慮。多名民眾表示，郊狼不僅出沒次數增加，活動範圍也愈來愈接近人類，部分個體甚至出現疑似更具攻擊性的行為。

根據KTLA電視台的報導，多段住家監控畫面顯示，郊狼在住宅後院徘徊、攀上屋頂，甚至闖入公寓大樓。漢庭頓灘（Huntington Beach）居民Dave Maloney指出，他清晨時段經常看到郊狼，有時一次出現三至四隻，且距離他常去的健身房不遠，附近疑似有巢穴，「牠們不怕人，看起來很有攻擊性。」

野生動物專家指出，近期目擊數量上升與郊狼進入繁殖季有關。橙縣非營利組織Coyotes in Orange County負責人Deborah Martin表示，繁殖季期間郊狼活動力提高、覓食需求增加，外出獵食的頻率也隨之上升；牠們為了尋找食物與配偶，往往穿越繁忙的住宅社區。

在惠提爾市（Whittier），居民Joanne Frisco Stathoulis回憶，她年幼的哈士奇就在家門外遭郊狼攻擊致死。她說，當時呼喚愛犬回屋卻毫無反應，走近後才發現愛犬已倒在草地上，讓她震驚不已。Stathoulis表示，如今幾乎每晚都能在監控畫面中看到郊狼，且牠們似乎已不再畏懼人類，常藏身於灌木叢中，趁居民遛狗時突然竄出攻擊，「我有朋友牽著小型犬外出時，郊狼會直接從牽繩上把狗叼走。」

專家提醒，餵食野生動物或在戶外留下寵物食物與水，會讓郊狼逐漸喪失對人類的天然警覺，增加人獸衝突風險。Martin指出，當郊狼習慣向人類索食卻未如願時，可能轉而咬人；Maloney也直言︰「牠們不害怕，是因為餓了，在找吃的。」

加州魚類及野生動物局（California Department of Fish and Wildlife）呼籲民眾提高警覺並採取防範措施，包括避免讓小型寵物在無人看顧下留在戶外，夜間應將寵物帶回室內；外出遛狗務必繫上牽繩，並可攜帶口哨或其他發聲器具驅趕郊狼；妥善收納垃圾、回收物與寵物食物，避免成為吸引源；夜間將小型家畜與家禽關入牢固圍欄，條件允許時可設置電圍籬；同時保持鳥食器周邊清潔，避免掉落種子吸引鼠類等小動物。