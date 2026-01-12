華人後院K歌 四鄰不堪其擾

華人聚集城市羅斯密一戶華人喜歡戶外卡拉OK且想唱就唱，時常唱到半夜，周圍鄰居不堪其擾。圖為示意圖。（取自Pixabay）

華人 聚集城市羅斯密有華人喜歡戶外卡拉OK，且想唱就唱，時常唱到半夜，周圍鄰居不堪其擾。羅斯密市府表示，城市對噪音投訴，沒有具體時間限制。如果民眾覺得噪音在任何時間影響安靜，均可致電警局。

一不願意透露姓名的羅斯密居民表示，在城市山谷大道東邊位市府附近的住宅區，有人家常年傳來唱歌聲音，應該是在戶外，且時常是多男女參與，唱的歌多數是上個世紀如鄧麗君的中文老歌。他們唱歌時間很隨性，不管周末還是工作日，或是下午晚上，想唱就唱。歌聲聽著並不算專業，有時甚至荒腔走板，白天唱歌還能忍受，但他們時常會唱幾個小時，有時到午夜12時後都不肯停。他有幾次晚上實在不堪其擾，打911報警，但噪音不屬緊急事項，警方出警比較慢且多只是提醒，但對方下次還會繼續唱。幾次下來，警方反而建議他，詢問市府是否有相關噪音法規，有法可依才好執法。

這名居民表示，周圍鄰居西裔開派對時，也會音樂聲很大，但多在節假日。這戶人家不管春夏秋冬，都特別愛在戶外唱歌，一周至少要唱兩、三天以上，歌聲周邊一、兩個街區都能聽到，常年如此，實在不堪其擾。尤其夏天天熱要開窗，基本整晚耳邊飄蕩的，都是這家人並不美妙的歌聲。他和市府反應後，對方好像收斂一陣子，但沒多久又繼續在戶外開唱，且一唱就唱幾個小時，唱到興起時，聲音更大聲。他理解華人有唱卡拉OK的愛好，但希望對方也要考慮被動聽他們唱歌的鄰居們。

羅斯密市府表示，城市對噪音沒有具體時間限制，民眾如覺得噪音在任何時間影響安寧，可撥打626-285-7171聯繫洛縣 警局天普 分局進行投訴。警局會安排警員出警，巡邏的警員會前往現場與鄰居溝通，處理噪音投訴事宜。

羅斯密城市公共安全部門經理Wayne Co表示，他已指示公共安全部門工作人員，在收到投訴後的晚9時至凌晨1時之間，監控投訴街區並確定噪音來源，最後鎖定發現一女子在後院用麥克風唱中文普通話的卡拉OK，當時聽到她唱歌時間是晚7時30分到晚10時之間。工作人員已聯絡這戶人家，建議他們尊重鄰居，最好在屋內唱歌，不要在戶外。