南加男子稱 用同號碼買30年彩券 中頭獎卻丟了1張

南加州一男子聲稱，2023年他買了兩張同號的兆彩（Mega Millions）彩券，中了頭獎，但丟失了其中一張中獎彩券。(美聯社)

城市新聞網（CNS）報導，南加州 一名男子聲稱自己30年來始終用的同一組號碼購買彩券，終於在2023年中得兆彩 （Mega Millions）4億美元頭獎。然而，他表示當時中獎的兩張彩券均是他購買，但卻丟失了其中一張，無奈只得拿一半獎金。而又有另一名女子稱是她購買了另一張中獎彩券而後遺失。本案目前鬧上法院，到底是誰購買了另一張彩券，可謂迷案重重。

中獎的男子為拉希賈尼（Faramarz Lahijani），他在向洛杉磯 高等法院（Los Angeles Superior Court）提出的訴訟中表示，他中得的是2023年12月8日開出的兆彩頭獎，總金額約3.94億美元，他已經領取一半獎金，儘管弄丟了另一張彩券，剩下的一半亦應歸他所有。他指出，兩張中獎彩券皆購自洛杉磯恩西諾（Encino）凡圖拉大道（Ventura Boulevard）上的一家雪佛龍加油站，且使用的是他30年來始終不變、由孩子選定的一組號碼：21、26、53、66、70，超級號碼為13。

近日，拉希賈尼的律師向法官馬丁（Lia Martin）提交法庭文件，要求駁回女子威爾森（Cheryl Wilson）提出的介入申請。威爾森代表自己向法院提出介入申請，她在宣誓聲明中主張自己購買了另一張中獎彩券，依法有權獲得約9740萬美元的剩餘獎金，儘管她坦承目前已不再持有該張「實體」彩券。

威爾森表示，她「得知並相信」加州樂透（California Lottery）保存有可識別購買者身分的相關紀錄，能透過零售商資訊、簽名、交易時間及交易資料驗證彩券所有權。她同時指出，願意考慮以和解方式解決爭議，而非進入審判程序。

不過，拉希賈尼的律師在法庭文件中反駁，稱其當事人已提交其中一張中獎彩券，依法有權獲得頭獎，而該筆獎金本不應被平分。他們強調，威爾森並未提出任何可供比對的中獎彩券，其主張完全建立在「遺失且未兌領彩券」的說法上，相關法律規定並不適用於她的情況。

此外，拉希賈尼的律師表示，即使威爾森確實如其所稱購買了彩券，兆彩規則仍明確規定，必須在期限內出示實體彩券才能領取頭獎，而該期限已經屆滿。

威爾森的介入動議預計於1月23日開庭審理；同日，加州樂透方面的律師也將請求法院駁回拉希賈尼對樂透委員會提起的訴訟。

州檢察長辦公室在提交給法院的文件中表示，未出示有效中獎彩券即支付超級百萬獎金明確違反規則以及適用的加州法規。檢方指出，就拉希賈尼一案而言，他已承認無法提出第二張彩券，且兌獎期限同樣已過。

拉希賈尼於2024年12月提起違約訴訟，並在2天前正式向加州樂透委員會提出索賠，要求支付剩餘約1.97億美元。他在訴狀中主張自己是唯一的中獎者，理由是「由於原告已及時提交第一張相符的中獎彩券，依法有權獲得全部頭獎」。