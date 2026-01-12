死亡谷曼利湖雨後再次現蹤 禁止划船

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
今年曼利湖再次現蹤。圖為2024年3月4日拍攝的景觀。（國家公園管理局）
今年曼利湖再次現蹤。圖為2024年3月4日拍攝的景觀。（國家公園管理局）

8 News Now報導，自元旦以來，部分部落客影片博主稱，死亡谷惡水盆地（Badwater Basin），消失萬年的曼利湖（Lake Manly）再次現蹤，然而受持續強風影響，曼利湖正加速蒸發、水位下降。為保護自然資源，國家公園管理局已不允許民眾在這座淺湖上划船。

對攝影師而言，能拍攝湖面倒影畫面是一大難得機會，曼利湖的重現格外珍貴。在長達18萬6000年歷史中，該湖曾兩度填滿整個死亡谷，然至少在1萬年前便已消失。

在平時，遊客在惡水盆地看到的，是一望無際的鹽灘。8 News Now報導，兩年前降雨量達4.9吋後，曼利湖面積曾長達六哩，水深一呎，公園工作人員在社媒上發布慶祝該湖重現消息，網路上也有遊客划著皮划艇的照片，該湖因此得到全國關注，且在2023年至2024年的冬季期間持續有水。

然而今年湖泊重現，當局卻完全沒有以往的類似宣傳，國家公園管理局也未就該地點出現積水發布正式公告，但在死亡谷國家公園官網刊登園區規定連結https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/conditions.htm一篇「禁止在曼利湖（惡水盆地）內划船（no Boating on Lake Manly）」為題新聞稿，勸導民眾勿將船隻或其他水上載具帶入湖中。

根據新聞稿，公園主管雷諾茲（Mike Reynolds）表示，目前湖水正乾涸，露出大片泥濘，有人為了划船需走很遠，這會在地表留下腳印與拖痕，這些痕跡可能存在多年。」因此公園今年限制民眾在湖上划船，以免在目前脆弱的狀態下破壞盆地環境。由於暴風雨帶來大量碎石與殘骸，惡水盆地周邊主要道路至今尚未全面恢復通行。

死亡谷位於拉斯維加斯（Las Vegas）以西150哩處，相關單位建議遊客造訪前，最好先查閱官網，取得最新道路封閉與園區狀況資訊。

外國人加錢…國家公園入口驗身分大排長龍 有遊客掉頭就走

國人新增免費入園日… 國家公園多項新政策上路

史上第2高 18.17億勁球頭獎阿肯色1注獨得

敘利亞恐襲遇害兩國民兵 平安夜遺體回家鄉

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官被訓斥

國家公園年票印川普肖像挨告 川普政府令DEI商品12/19前移除

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

