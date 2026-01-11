「這不是在拍動作片」 撞臉傑森史塔森 爾灣賊走紅

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
爾灣一賊長得像好萊塢動作巨星傑森史塔森走紅網路。圖為傑森史塔森在電影中的表演。美聯社
爾灣一賊長得像好萊塢動作巨星傑森史塔森走紅網路。圖為傑森史塔森在電影中的表演。美聯社

每日郵報報導，爾灣一名竊賊近日走紅網路，他被監視器拍到在爾灣一家全食超市（Whole Foods）偷走價值1700美元魚子醬，遭警方通緝。而他走紅的原因，是其酷似「兩根槍管」（Lock, Stock and Two Smoking Barrels）好萊塢動作巨星傑森史塔森（Jason Statham）的外貌。在爾灣市警局臉書「通緝周三（#WantedWednesday）」貼文中，引起網友熱烈討論。

爾灣警局的PO文，特別註明「這不是史塔森在超市拍動作片」。文中指出，該男子刻意營造「正常購物流程」，甚至隨意於購物籃中放幾樣商品，卻將魚子醬偷偷藏進入自己攜帶的紙袋中，之後只拿著裝有高價商品的紙袋離開。

警方於臉書公布嫌犯照片，全身黑色裝扮。該男子棕色紙袋中，塞滿數十罐高價魚子醬，每罐售價介於77至170美元間。

爾灣市警局公共資訊官歐多普（Kyle Oldoerp）告訴CBS電視台，嫌犯終將落網，因警局「通緝周三」貼文，經常能獲得許多來自民眾提供的線索。他希望有網友能「注意到這名『魚腥味十足』嫌犯」。

這則貼文確實引發大量關注，然數百則留言，多半著迷於這起離奇案件與「明星身分」，對案情似無幫助。一網友嘲笑嫌犯閃閃發亮的頭頂道：「魚子醬對頭髮生長可沒幫助。」有網友指出「這張臉太好認了！」還有網友注意該竊賊穿著看起來像廚師制服，「一定是薪水太低的行政主廚」有留言道。警方呼籲有線索者聯繫警探雷克（Detective Drake），[email protected]

這起事件並非第一次有商店竊賊被比喻為名人。2018年，英國布萊克浦（Blackpool）一場追緝行動，因嫌犯被形容為「『六人行』（Friends）裡的羅斯（Ross）」，意外成了一場笑話。

當時警方於原始貼文寫道：「你認得這男子嗎？我們希望就9月20日發生在布萊克浦一家餐廳竊盜案與他談談。」然臉書用戶很快指出，嫌犯與六行人演員大衛史威莫（David Schwimmer）極為相似。警方後來發文「我們確認大衛史威莫當天人在美國。」史威莫隨後也下場上傳一支他在紐約一家商店裡，雙手抱滿啤酒罐的搞笑畫面並寫道：「警官們，我發誓不是我。你們可以看到我在紐約，祝福辛苦的布萊克浦警方調查順利。」警方最終還是找到真正竊賊侯賽尼（Abdulah Husseini）。

一名酷似玩命關頭影星史塔森的嫌犯，日前在全食偷走價值1700美元魚子醬。（爾灣市...
一名酷似玩命關頭影星史塔森的嫌犯，日前在全食偷走價值1700美元魚子醬。（爾灣市警局臉書）

