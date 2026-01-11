加州客家會年會交棒羅蔭葉 展望文化傳承新章

美國加州客家會新會長羅蔭葉預告，2月14日舉辦天穿日活動。（記者張庭瑜╱攝影）

美國加州 客家會10日舉行年會暨年度感恩餐會，眾多客家鄉親與貴賓齊聚一堂，見證新舊會長交接。駐洛杉磯 台北經文處處長紀欽耀與行政院政務顧問陳玲華擔任監交人，由卸任會長黃永鉅將印信交予新任會長羅蔭葉，象徵客家會薪火相傳、持續前行。

黃永鉅回顧2025年多項重點活動，包括迎送僑務委員會主任交接餐會、天穿日慶祝、參訪駐洛杉磯台北經文處新址及僑務榮譽職人員聘書頒發典禮等。客家會亦積極參與國慶盃高爾夫球賽、國慶升旗典禮，並舉辦客家擂茶、東方美人茶品茗與客家麻糬文化體驗活動，向主流社會推廣客家文化。他感謝理監事、義工與各界長官貴賓的支持，使會務得以順利推展。

羅蔭葉感謝創會會長巫秀珍及歷任會長的付出，並介紹2026年理監事團隊，包括監事長黃永鉅、副會長柯欣侑、顧問江瑞瀛、財務長馮玉庭、秘書長杜蕊珠等15人。羅蔭葉表示，新年度將持續推動文化傳承，特別加強客家語文教育，讓第二代、第三代能說客語，並預告2月14日舉辦天穿日活動，邀請鄉親踴躍參加。

紀欽耀對客家文化在台灣文化中的重要地位深表肯定，並期許南加州多個客家團體攜手合作、共同發聲。他表示，未來將盡量出席客家會活動，表達支持。

陳玲華讚揚黃永鉅一年來熱心支援僑社活動；同時恭賀羅蔭葉榮獲獅子會「獅奪獎」，相信在其帶領下，加州客家會將持續成長。