加州客家會年會交棒羅蔭葉 展望文化傳承新章

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
美國加州客家會新會長羅蔭葉預告，2月14日舉辦天穿日活動。（記者張庭瑜╱攝影）
美國加州客家會新會長羅蔭葉預告，2月14日舉辦天穿日活動。（記者張庭瑜╱攝影）

美國加州客家會10日舉行年會暨年度感恩餐會，眾多客家鄉親與貴賓齊聚一堂，見證新舊會長交接。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀與行政院政務顧問陳玲華擔任監交人，由卸任會長黃永鉅將印信交予新任會長羅蔭葉，象徵客家會薪火相傳、持續前行。

黃永鉅回顧2025年多項重點活動，包括迎送僑務委員會主任交接餐會、天穿日慶祝、參訪駐洛杉磯台北經文處新址及僑務榮譽職人員聘書頒發典禮等。客家會亦積極參與國慶盃高爾夫球賽、國慶升旗典禮，並舉辦客家擂茶、東方美人茶品茗與客家麻糬文化體驗活動，向主流社會推廣客家文化。他感謝理監事、義工與各界長官貴賓的支持，使會務得以順利推展。

羅蔭葉感謝創會會長巫秀珍及歷任會長的付出，並介紹2026年理監事團隊，包括監事長黃永鉅、副會長柯欣侑、顧問江瑞瀛、財務長馮玉庭、秘書長杜蕊珠等15人。羅蔭葉表示，新年度將持續推動文化傳承，特別加強客家語文教育，讓第二代、第三代能說客語，並預告2月14日舉辦天穿日活動，邀請鄉親踴躍參加。

紀欽耀對客家文化在台灣文化中的重要地位深表肯定，並期許南加州多個客家團體攜手合作、共同發聲。他表示，未來將盡量出席客家會活動，表達支持。

陳玲華讚揚黃永鉅一年來熱心支援僑社活動；同時恭賀羅蔭葉榮獲獅子會「獅奪獎」，相信在其帶領下，加州客家會將持續成長。

加州財政部長馬世雲（Fiona Ma）派代表頒發賀狀，聖蓋博市議員丁言愉、鑽石吧市長鄧嘉猷、亞凱迪亞副市長王愛琳等民選官員到場祝賀。

新舊任會長交接儀式，由紀欽耀（左二）與陳玲華（右二）監交，黃永鉅（左）將會長一職...
新舊任會長交接儀式，由紀欽耀（左二）與陳玲華（右二）監交，黃永鉅（左）將會長一職交接給羅蔭葉（右）。（記者張庭瑜╱攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（中）頒發感謝狀與賀狀予卸任會長黃永鉅（右）...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（中）頒發感謝狀與賀狀予卸任會長黃永鉅（右）、新任會長羅蔭葉（左）。（記者張庭瑜╱攝影）
美國加州客家會2026年理監事團隊。（記者張庭瑜╱攝影）
美國加州客家會2026年理監事團隊。（記者張庭瑜╱攝影）
美國加州客家會卸任會長黃永鉅回顧2025年多項活動成果，感謝理監事及僑界支持。（...
美國加州客家會卸任會長黃永鉅回顧2025年多項活動成果，感謝理監事及僑界支持。（記者張庭瑜╱攝影）
美國加州客家會2026年年會與會嘉賓、理監事及民選官員，齊聲祝賀會務昌隆、客家文...
美國加州客家會2026年年會與會嘉賓、理監事及民選官員，齊聲祝賀會務昌隆、客家文化薪火相傳。（記者張庭瑜╱攝影）

加州 洛杉磯 亞凱迪亞

