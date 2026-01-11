我的頻道

內陸地區百日咳病例攀升 聖伯納汀諾縣、河濱縣同步上揚

聖伯納汀諾訊
南加州內陸地區百日咳病例近期明顯升高。圖為兒童咳嗽示意圖。（Chatgpt製作）

加州內陸地區百日咳（Whooping Cough）病例近期明顯升高，河濱縣與聖伯納汀諾縣衛生局表示，最新通報數據，顯示正回到新冠疫情前的活躍水平。

聖伯納汀諾縣1月8日發布，該縣2025年百日咳病例與2024年相比，已增加至3倍。縣府發言人德拉帕茲（Francis Delapaz）表示，2025年該縣共通報47例感染病例，未出現死亡；而2024年僅15例。

河濱縣方面，河濱大學健康系統—公共衛生部（Riverside University Health System – Public Health）也指出，病例持續上升。2025年通報71例，較2024年的49例明顯增加。

百日咳是高度傳染性的呼吸道疾病，透過飛沫在人與人之間傳播，主要影響10歲以下兒童。公共衛生單位指出，2025年內陸地區約有一半病例為10歲及以下的孩童。

患者症狀可長達10周，包括流鼻水或鼻塞、低度發燒或無發燒、劇烈咳嗽後吸氣時發出高音聲、咳嗽後嘔吐、極度疲倦、呼吸困難、睡眠困難，嚴重者甚至可能因劇烈咳嗽導致肋骨骨折，或出現嘴唇與皮膚發藍現象。

河濱縣公共衛生部門疾病控制主任柯爾（Barbara Cole）表示，隨著新冠疫情趨緩，社交距離等防疫措施不再普遍，使百日咳感染率回到疫情前水準。

公共衛生單位提醒，Tdap與DTaP為聯合疫苗，可同時預防白喉、破傷風與百日咳。11歲以上兒童與成人應接種一劑Tdap；嬰幼兒則需在2個月、4個月、6個月與15個月，以及4至6歲時接種DTaP，共5劑才能獲得充分保護。

