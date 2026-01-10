擾人37天大熊 遭「熊聯盟」彩彈驅走

一隻體重約550磅的巨大黑熊，連續37天躲在艾塔迪那屋主強森（Ken Johnson）家中地基下方。（截圖自「熊聯盟」臉書）

紐約郵報報導，在加州 一處住宅下方盤踞37天，官方使用陷阱、誘餌等手段都無法驅趕的550磅大黑熊，最終卻在短短20分鐘內，被一支民間團隊成功驅離。這支以漆彈槍聞名的「熊聯盟」（The Bear League），再度以高效率行動引發關注；而他們最高記錄，是一天處理八起驅趕熊請求。

這起事件發生在洛杉磯 艾塔迪那（Altadena）。一隻體重約550磅的巨大黑熊，連續37天躲在屋主強森（Ken Johnson）家中地基下方，讓一家人整個感恩節 、聖誕、元旦假期不得安寧，甚至破壞管線，讓該居民大冬天沒熱水洗澡。加州漁獵局（CDFW）的專家多次嘗試誘捕未果，而其策略長期不奏效，也讓強森日前接受美聯社等媒體採訪時，揚言提告。

幸運的是，強森的困境，在熊聯盟提供協助後，很快得到化解。熊聯盟是一個成立已有30年的非營利組織，總部設於太浩湖（Lake Tahoe），該地區長期面臨熊類闖入住家問題。該組織擁有約220名受訓志工與超過2500會員，最高紀錄一天可處理多達八起熊隻驅離行動。

6日，志工攜帶招牌裝備–填充植物油的漆彈槍，鑽入屋下空間作業。創辦人兼執行長布萊恩（Ann Bryant）表示，視情況朝熊隻後方或臀部射擊，目的並非傷害，而是製造刺激迫使牠離開。熊聯盟在臉書（Facebook）公布畫面顯示，志工一邊射擊、一邊高喊「快走、快走」，成功將熊趕到出口。

發言人弗萊施曼（Dave Fleishman）說，這隻被暱稱為「Un-Bear-a-Bill」的黑熊，是他見過體型前三大的黑熊之一。弗萊施曼加入熊聯盟近3年，已接觸過數百隻熊。

熊聯盟的成立，源於30年前一隻名為「娜塔莉」（Natalie）的熊遭捕獸人射殺，引發太浩湖居民強烈反彈。當地社區遂決定尋找「非致命」方式與熊共存。弗萊施曼強調，除非萬不得已，絕不因財產損失而撲殺熊隻。