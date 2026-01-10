老婦家門口驚現隱蔽監視器 全家驚恐

我的頻道

洛杉磯訊
洛杉磯一80歲婦人住家門外發現藏有偽裝監視器，讓她與家人深感驚恐。圖為示意圖。（取自Pexels）
洛杉磯一80歲婦人住家門外發現藏有偽裝監視器，讓她與家人深感驚恐。圖為示意圖。（取自Pexels）

洛杉磯市高地公園（Highland Park）社區近日發生一起令人不安的事件，一80歲婦人住家門外發現藏有偽裝監視器，讓她與家人深感驚恐，並已通報警方調查。

KTLA電視台報導，婦人的兒子基於安全考量，僅以「Kenny」自稱。他表示，1月5日母親為門前盆栽澆水時，赫然發現盆栽間藏有一個長方形裝置，外層以假草掩護，並有電線外露。Kenny趕到現場後將裝置取出，確認是一個正對住家前門的隱藏式攝影機。

Kenny指出，該裝置連接一個包裹嚴密的大型電池組，固定方式相當細緻。他隨即斷開電源，並以膠帶遮住鏡頭，但因裝置需要密碼解鎖，無法直接關閉，他隨後向洛杉磯市警局（LAPD）報案，並將設備交由警方鑑識。

警方表示，近來南加多地曾接獲類似通報，包括恩西諾（Encino）、西柯汶那（West Covina）、奇諾岡（Chino Hills）、園林市（Garden Grove）及聖瑪利諾（San Marino）等地，這其中包括華人聚居的社區。警方研判，不法分子可能透過無人機或手機應用程式遠端查看攝影畫面，並在附近觀察目標住戶動向。

鄰居得知此事後，也表達擔心。Kenny認為，該攝影機疑似用於監控母親的作息，可能與入室竊盜企圖有關，但目前尚不清楚裝置何時被放置。

Kenny表示，希望分享經歷，能提醒居民提高警覺，留意住家周邊是否有可疑物品或異狀。警方也呼籲民眾加強巡視居家環境，若發現異常，應立即報警處理。

洛杉磯 無人機 南加

