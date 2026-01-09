LA華文作家 討論AI輔助創作

美國洛杉磯華文作家協會日前舉辦「如何使用AI輔助文學創作」專題研討會。（作家協會提供）

美國洛杉磯 華文作家協會舉辦「如何使用AI 輔助文學創作」專題研討會。活動由協會會長王偉主持，秘書長史建民主講，吸引20餘會員及文學愛好者參與。

王偉表示，人工智慧正以前所未有的速度，滲透社會各層面，文學創作亦不可避免面臨新機遇與挑戰。如何理性認識AI、科學運用AI，使其成為輔助工具而非創作主體，是當前華文寫作者普遍關心的議題。本次研討會透過交流與分享，協助會員跟上時代發展步伐，正確認識並善用新技術。

史建民以「借助ChatGPT 輔助寫作」為題，進行簡要而系統介紹，從最基礎操作入手，向部分尚未接觸AI的文友說明如何使用ChatGPT、建立對話，並結合實際案例，講解AI在文學創作中的多項輔助功能，包括資料蒐集、標題擬定、內容梗概生成、文字潤飾、錯別字與標點檢查、詩詞格律校驗、插圖生成及翻譯等。他強調，AI並非「靈感機器」，而是在技術性、重複性環節中提升效率，幫助作者將更多精力投入思想與情感表達。

協會理事邱明則從出版實務與個人寫作經驗出發，提醒文友在使用AI時，須警惕過度依賴、原創性削弱、文風趨同等問題，並指出部分出版社與文學平台對「AI味道」作品持審慎態度。她強調，AI只是工具，無法取代作者的審美判斷與價值立場。

在自由討論環節，與會者踴躍發言，圍繞提問技巧、個人風格訓練及實際應用經驗交流心得，也有文友表達對作品個性流失的擔憂。