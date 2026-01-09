我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

LA華文作家 討論AI輔助創作

記者張宏/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國洛杉磯華文作家協會日前舉辦「如何使用AI輔助文學創作」專題研討會。（作家協會提供）
美國洛杉磯華文作家協會日前舉辦「如何使用AI輔助文學創作」專題研討會。（作家協會提供）

美國洛杉磯華文作家協會舉辦「如何使用AI輔助文學創作」專題研討會。活動由協會會長王偉主持，秘書長史建民主講，吸引20餘會員及文學愛好者參與。

王偉表示，人工智慧正以前所未有的速度，滲透社會各層面，文學創作亦不可避免面臨新機遇與挑戰。如何理性認識AI、科學運用AI，使其成為輔助工具而非創作主體，是當前華文寫作者普遍關心的議題。本次研討會透過交流與分享，協助會員跟上時代發展步伐，正確認識並善用新技術。

史建民以「借助ChatGPT輔助寫作」為題，進行簡要而系統介紹，從最基礎操作入手，向部分尚未接觸AI的文友說明如何使用ChatGPT、建立對話，並結合實際案例，講解AI在文學創作中的多項輔助功能，包括資料蒐集、標題擬定、內容梗概生成、文字潤飾、錯別字與標點檢查、詩詞格律校驗、插圖生成及翻譯等。他強調，AI並非「靈感機器」，而是在技術性、重複性環節中提升效率，幫助作者將更多精力投入思想與情感表達。

協會理事邱明則從出版實務與個人寫作經驗出發，提醒文友在使用AI時，須警惕過度依賴、原創性削弱、文風趨同等問題，並指出部分出版社與文學平台對「AI味道」作品持審慎態度。她強調，AI只是工具，無法取代作者的審美判斷與價值立場。

在自由討論環節，與會者踴躍發言，圍繞提問技巧、個人風格訓練及實際應用經驗交流心得，也有文友表達對作品個性流失的擔憂。

最後，王偉總結，AI既非洪水猛獸，也非萬靈丹，關鍵在寫作者如何定位與使用。他鼓勵會員保持開放心態，持續學習新技術，同時堅守文學初心，賦予作品不可替代的精神價值。

大家熱烈討論如何使用AI輔助文學創作。（作家協會提供）
大家熱烈討論如何使用AI輔助文學創作。（作家協會提供）
美國洛杉磯華文作家協會舉辦「如何使用AI輔助文學創作」專題研討會，吸引20餘名協...
美國洛杉磯華文作家協會舉辦「如何使用AI輔助文學創作」專題研討會，吸引20餘名協會會員及文學愛好者到場參與，討論深入。（美國洛杉磯華文作家協會提供）

AI ChatGPT 洛杉磯

上一則

MLB聚焦/日本三球星入札 行情冷清

下一則

舊金山房市去年最貴未成交物件 5房產入列

延伸閱讀

我75歲，不開車開YouTube頻道（下）

我75歲，不開車開YouTube頻道（下）
金山灣區華人寫作協會 「火痕」作者李嘉音續任會長

金山灣區華人寫作協會 「火痕」作者李嘉音續任會長
洛杉磯華文作家協會 辭舊迎新

洛杉磯華文作家協會 辭舊迎新
回味第一口可樂 高校聯盟憶80年代

回味第一口可樂 高校聯盟憶80年代
洛杉磯美商會新會長 簡志誠當選

洛杉磯美商會新會長 簡志誠當選
向經典致敬 海外華文女作家協會第十八屆雙年會記實（上）

向經典致敬 海外華文女作家協會第十八屆雙年會記實（上）

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低