東谷民宅查獲超過2000株大麻 市值逾100萬美元

東谷訊
警方在東谷社區民宅查獲超過2000株大麻，市值逾百萬美元。（河濱縣警方提供）
警方在東谷社區民宅查獲超過2000株大麻，市值逾百萬美元。（河濱縣警方提供）

河濱縣警局在華人居民較多的東谷市（Eastvale）發現一處大麻屋，查獲大麻超過2000株，市值逾100萬美元。警方呼籲知情者提供線索。

據The Press Enterprise報導，河濱縣警局表示，縣警局赫汝帕谷（Jurupa Valley）分局警員，聯同東谷市特別執法小組，前往靠近15號公路的Leanne Street 6700號街段執行搜索令，查獲超過2000株非法大麻，估計黑市價值超過100萬美元。該行動為非法大麻種植調查的一部分。

警方在搜索過程中發現，該住宅已被改裝為非法室內大麻栽種場。調查人員另估計，與竊用公用事業相關的損失金額約為14萬5000美元。

東谷市城市法規稽查人員）及南加愛迪生電力公司（SCE）也派員到場處理。市府稽查員另行展開調查，發現該房產涉多項建築法規違規情形。

警方表示，東谷市特別執法小組目前正進一步追查嫌犯身分，確定是否有一人或多人涉案。案件仍在調查中，暫未公布細節。若掌握與本案相關資訊的知情人士，請聯絡赫汝帕谷分局（Jurupa Valley Sheriff's Station），電話為951-955-2600。

