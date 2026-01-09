我的頻道

禿頭山剛傳3人山難 又3登山者遇險幸獲救

聖伯納汀諾訊
南加禿頭山剛發生三登山客遇難案，日前又有三名登山者遇險。 示意圖。（取自Mt.Baldy Fire Dept.）
南加禿頭山剛發生三登山客遇難案，日前又有三名登山者遇險。 示意圖。（取自Mt.Baldy Fire Dept.）

一登山者日前在禿頭山（Mount Baldy）登山受傷，另有兩同伴因尋找手機訊號求救時迷路，三人陸續獲救，所幸均無生命危險。2025年末，有三名登山者在此遇難。警方呼籲登山民眾做好準備，留意天氣變化，並避免單獨行動。

據NBC 4電視台報導，聖伯納汀諾縣警局表示，遇險事件發生在1月5日，位於庫卡蒙加峰步道（Cucamonga Peak Trail）。一名來自河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley）的18歲男子，行走在這條陡峭且多碎石的步道時不慎滑倒，跌落約20英尺，造成腿部受傷。該步道位聖伯納汀諾國家森林內，鄰近禿頭山主峰。主峰海拔超1萬英尺，是聖蓋博山脈及洛杉磯縣的最高點。

警局航空分隊出動直升機前往救援，但因天候不佳，直升機無法執行任務。隨後，地面搜救隊徒步登山營救。待天氣狀況改善後，直升機成功進行吊掛救援，將受傷男子空運下山送醫。

警方指出，在等待救援期間，傷者的兩名17歲友人，因試圖尋找手機訊號撥打求救電話而迷失方向。搜救人員於6日在禿頭山Lytle Creek一側發現兩人，並協助他們安全下山。

這次搜救行動中，一名搜救隊員因執行任務受輕傷，經簡單治療後無大礙。

警方表示，2025年12月底，禿頭山曾發生三登山客在陡峭步道附近遇難事故，搜救人員曾在安大略峰步道（Ontario Peak Trail）救出18歲與31歲的受困登山者，其中一人從步道滑落約100英尺受傷。

禿頭山又名聖安東尼奧山（Mount San Antonio），擁有多條難度較高的登山路線，包括以狹窄陡峭著稱的「魔鬼脊樑」（Devil's Backbone）。每年冬季，禿頭山因降雪與結冰情況頻繁，步道變得極為濕滑，視線與天候也可能不佳。近年來，山區屢傳登山者受困、滑落甚至罹難事件。警方多次呼籲民眾，冬季登山應攜帶防滑裝備、保暖衣物與通訊設備，並密切留意天氣預報。

聖蓋博 洛杉磯

