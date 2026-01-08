我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

橙縣高院法官夥同亞裔醫師欺詐補償金 面臨20年刑期

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國司法部於7日宣布，一名橙縣法官因同意對詐欺罪名認罪，可能面臨最高20年刑期，而此案有一名居住在巴沙迪那的亞裔醫師涉案，冒用其他醫師名字撰寫醫療評估報告等。示意圖。（取自Pixabay）
美國司法部於7日宣布，一名橙縣法官因同意對詐欺罪名認罪，可能面臨最高20年刑期，而此案有一名居住在巴沙迪那的亞裔醫師涉案，冒用其他醫師名字撰寫醫療評估報告等。示意圖。（取自Pixabay）

聯邦司法部7日宣布，橙縣法官Israel Claustro同意對詐欺罪名認罪，可能面臨最高20年刑期。Israel Claustro被告聘用涉嫌醫療詐欺被停權的亞裔醫師杜凱文（Kevin Tien Do，音譯），冒用其他醫師名字撰寫醫療評估報告，並詐取勞工補償制度金。

今年50歲的橙縣高等法院法官Israel Claustro 6日被控郵件詐欺罪，並於同日簽署認罪協議，該指控最高可判處20年聯邦監禁。

司法部指出， Claustro的詐欺行為，發生於他任職橙縣檢察官期間，針對加州的勞工補償制度進行資金詐欺。除從事法律工作外， Claustro還經營一家位於庫卡蒙加牧場市的Liberty Medical Group Inc。不過，洛杉磯時報報導稱，Claustro曾聲稱該公司實際由其妻子擁有。

檢方表示，根據加州法律，該公司應由合格的醫師或醫療專業人士經營，但Claustro本人並非醫師或醫療專業人員，因此仰賴一名60歲員工，這名員工是居住於巴沙迪那的醫師杜凱文。

檢方指出，杜凱文曾於2003年因醫療詐欺重罪服刑一年，因此被禁止參與勞工補償計畫，Claustro雖然對此禁令知情，但仍在杜凱文被停權後，支付其超過30萬美元，用於撰寫醫療評估、病歷審查及醫療法律報告。

此外，Claustro還透過在帳單表格與報告中列名其他醫師，刻意隱瞞這些文件實際由杜凱文撰寫的事實，導致加州「後續傷害福利信託基金」（Subsequent Injuries Benefits Trust Fund）向其支付數十萬美元。檢方形容該基金為「由加州勞工補償制度管理的專項基金，為在再次受傷前已存在殘疾或功能障礙的勞工提供額外補償」。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，Claustro法官為個人經濟利益違法。司法機構絕不會對任何人手軟，包括法官。只要有人詐騙本應用於幫助有需要者的公共福利，都將依法起訴。

杜凱文醫師已於2025年1月對「共謀郵件詐欺」及「申報不實稅表」罪名認罪，其量刑結果預計將於未來數月內公布。

加州 橙縣 司法部

上一則

發生持刀傷人案 華人區小學被迫封校

下一則

墨西哥海岸毒品走私熱點 美國巡邏機盤旋

延伸閱讀

橙縣高院法官夥同亞裔醫師欺詐補償金 面20年刑期

橙縣高院法官夥同亞裔醫師欺詐補償金 面20年刑期
首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠 「走出舒適圈，學會對大眾發聲」

首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠 「走出舒適圈，學會對大眾發聲」
李安新作「金山」描述淘金熱歷史 將在北加拍攝

李安新作「金山」描述淘金熱歷史 將在北加拍攝
加州共和黨聯邦眾議員 拉馬爾法猝逝 最快5月補選

加州共和黨聯邦眾議員 拉馬爾法猝逝 最快5月補選
橙縣醫師用AI輔助判讀 早期驗出乳癌

橙縣醫師用AI輔助判讀 早期驗出乳癌
AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大

AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包