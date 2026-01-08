橙縣高院法官夥同亞裔醫師欺詐補償金 面臨20年刑期

美國司法部於7日宣布，一名橙縣法官因同意對詐欺罪名認罪，可能面臨最高20年刑期，而此案有一名居住在巴沙迪那的亞裔醫師涉案，冒用其他醫師名字撰寫醫療評估報告等。示意圖。（取自Pixabay）

聯邦司法部 7日宣布，橙縣 法官Israel Claustro同意對詐欺罪名認罪，可能面臨最高20年刑期。Israel Claustro被告聘用涉嫌醫療詐欺被停權的亞裔醫師杜凱文（Kevin Tien Do，音譯），冒用其他醫師名字撰寫醫療評估報告，並詐取勞工補償制度金。

今年50歲的橙縣高等法院法官Israel Claustro 6日被控郵件詐欺罪，並於同日簽署認罪協議，該指控最高可判處20年聯邦監禁。

司法部指出， Claustro的詐欺行為，發生於他任職橙縣檢察官期間，針對加州 的勞工補償制度進行資金詐欺。除從事法律工作外， Claustro還經營一家位於庫卡蒙加牧場市的Liberty Medical Group Inc。不過，洛杉磯時報報導稱，Claustro曾聲稱該公司實際由其妻子擁有。

檢方表示，根據加州法律，該公司應由合格的醫師或醫療專業人士經營，但Claustro本人並非醫師或醫療專業人員，因此仰賴一名60歲員工，這名員工是居住於巴沙迪那的醫師杜凱文。

檢方指出，杜凱文曾於2003年因醫療詐欺重罪服刑一年，因此被禁止參與勞工補償計畫，Claustro雖然對此禁令知情，但仍在杜凱文被停權後，支付其超過30萬美元，用於撰寫醫療評估、病歷審查及醫療法律報告。

此外，Claustro還透過在帳單表格與報告中列名其他醫師，刻意隱瞞這些文件實際由杜凱文撰寫的事實，導致加州「後續傷害福利信託基金」（Subsequent Injuries Benefits Trust Fund）向其支付數十萬美元。檢方形容該基金為「由加州勞工補償制度管理的專項基金，為在再次受傷前已存在殘疾或功能障礙的勞工提供額外補償」。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，Claustro法官為個人經濟利益違法。司法機構絕不會對任何人手軟，包括法官。只要有人詐騙本應用於幫助有需要者的公共福利，都將依法起訴。

杜凱文醫師已於2025年1月對「共謀郵件詐欺」及「申報不實稅表」罪名認罪，其量刑結果預計將於未來數月內公布。