涉詐騙無家者住房公帑 2房產高管被捕

新冠疫情期間，加州通過「房匙計畫 」等，幫助無家可歸者尋找住房。圖為洛杉磯地區海灘晨跑者邊上，就是遊民帳篷。（美聯社）

聯邦司法部 拘捕南加州 兩房地產高管，他們涉嫌詐騙向無家可歸者提供住房的數百萬美元政府撥款，負責調查的檢察官6日稱，還有「規模驚人」的類似案例，陸續將有更多逮捕。

紐約郵報（New York Post）報導，聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，多個聯邦政府部門合作的行動，揭示規模驚人的不法行為。他並猛烈抨擊民主黨 人，稱他們多年來任由貪腐滋長，是個「巨大的失敗」。他說：「司法部追蹤那些撥款流向，很快就發現涉及巨款的詐騙行為。」

已被逮捕的房產高管為霍姆斯（Cody Holmes）和泰勒（Steven Taylor）。埃薩利指出，這二人只是冰山一角：「我們還在調查數十項個案，預計今年，甚至可能在本月內，將有更多檢控。」

被拘人之一的霍姆斯，是總部在香港的前香格里拉集團(Shangri-La)高層，被指控盜用公帑約200萬美元，用於自己和女友的奢侈消費。此一款項原本用於疫情期間設立的「房匙計畫 」（Homekey），該計畫為無家可歸者提供住房。

另一落網者泰勒，則為布蘭伍（Brentwood）的房產開發商，被指欺詐貸款，企圖將奇維歐山（Cheviot Hills）的一個房產，「轉手」給加州政府資助的非營利無家者援助機構溫加特中心協會（Weingart Center Association）。該協會的執行長莫瑞（Kevin Murray）因被質疑是否知悉這筆問題交易，而辭去加州住房監管委員會職務。

檢察官埃薩利曾是加州前議員，他尖銳抨擊當時議會內的民主黨同僚，指他們縱容欺詐和腐敗，其監管工作只說不做。埃薩利說，「他們是徹頭徹尾的騙子。他們掌控政府十多年……我還在立法機構的時候，他們根本沒興趣（治理腐敗問題），也愛理不理。」

州審計長2024年曾報告，加州沒有妥善追蹤用於無家者項目的240億美元公帑如何使用。去年，一份措辭嚴厲的法院委託審計報告，將洛杉磯的無家者服務形容為資金黑洞，既沒有問責機制，也沒有明確的產出。

川普總統6日在其社媒「真實社群」上發文，宣布對加州展開欺詐調查，但埃薩利表示，「調查早已開始……需要由與這些人沒有政治關聯的獨立人士進行監督，目前唯一能做到這一點的，只有聯邦政府——聯邦調查局、國稅局」。

去年，美國檢察官成立了一個打擊有關無家者服務欺騙活動的特別工作小組，成員包括聯邦調查局、國稅局、監察長辦公室及其他聯邦部門。