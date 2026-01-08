春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe’s經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

隨著農曆新年將至，不少旅居南加州 的民眾或返台探親的旅客，常為「帶什麼伴手禮返台」傷腦筋。除了早年流行的保健食品，近年來洛杉磯 的伴手禮風向似乎已轉向「在地超市文化」，不少人都喜歡在Trader Joe's 或是Whole Foods挖寶，掃貨帶回台灣送給親朋好友，其中Trader Joe's的托特包（Tote Bag）是近來討論度最火熱的伴手禮首選之一。

本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe’s經典藍色大托特包悠閒逛街。日前在洛杉磯一度掀起搶購熱潮的迷你節日款托特包，在台北也已有人背著出門，成為街頭亮眼配件。有網友在Threads上面表示，「在台北看到的托特包大概比在美國一周內看到的還多兩倍」。另也有人說「在台北看到的TJ托特包，多到以為台北有Trader Joe's超市」。

事實上，Trader Joe's托特包在台灣社群平台上討論度極高，因其設計簡約、耐裝且帶有濃厚的加州悠閒氣息，加上價格平實（單價通常在4美元以下），是眾人都認證兼具實用與時尚感的平價伴手禮。許多民眾每次返台前都會一次購入十幾個，返台後分送親友，既實用又有面子。

《華爾街日報》近期刊登一篇報導指出，Trader Joe’s最特別的地方在於它沒有國際分店，這也讓托特包天然帶有「稀缺感」。報導將它比作只能在特定書店購入、買回後一路背到破舊的經典托特包。由於海外難以購得，這款包在二手轉售市場的價格飆升，部分標價甚至上萬美元，還有人掛出更高的天價。火熱程度不僅在台灣常見，日本、韓國、倫敦等各地也都能夠看到Trader Joe’s托特包熱潮。

居住在阿罕布拉市的陳小姐表示，Trader Joe’s超市的果乾、堅果等小零食也非常受歡迎，常被民眾選為帶回台灣的伴手禮。此外，Trader Joe’s各式調味料也深受台灣民眾喜愛，其中最熱門的當屬「Everything But the Bagel Sesame Seasoning」（貝果神粉調味料）。她表示，這罐混合了芝麻、海鹽與蒜粒的調味粉，「不管撒在什麼上面都超好吃」，是很多媽媽們都很喜歡的神物。「我每次回台灣都會掃貨，因為這款調味料體型小很好攜帶，也非常適合當伴手禮送人。」

對於需要贈送長輩的民眾，則將目標鎖定在Whole Foods Market。陳小姐說，Whole Foods Market這裡的有機純黑巧克力、各類奇亞籽與燕麥脆片零食，標榜健康與天然，也有一些保健食品，選項十分多元，比較契合長輩注重養生的需求。