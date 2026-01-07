跑步、遛狗、騎行一次滿足 華埠爆竹跑2/28登場

我的頻道

記者劉子為╱洛杉磯報導
第48屆「華埠爆竹跑」將於2月28日至3月1日舉行。圖為去年的活動現場。(記者劉子為╱攝影)
第48屆「華埠爆竹跑」將於2月28日至3月1日舉行。圖為去年的活動現場。(記者劉子為╱攝影)

洛杉磯華埠年度盛事「華埠爆竹跑」（L.A. Chinatown Firecracker Run）將於2月28日至3月1日舉行，活動地點設於歷史悠久的中山銅像廣場（Chinatown Central Plaza）。邁入第48屆的洛杉磯華埠爆竹跑，是全美規模最大、歷史最悠久的跑步賽事之一，今年將再度結合農曆新年的慶祝，推出跑步、健走、自行車與寵物健走等多項活動。

主辦單位表示，今年活動內容包括5公里與10公里路跑/健走、1公里親子跑、2公里「PAW’er」寵物健走，以及第18屆20英里與50英里自行車騎乘活動。凡完成報名的參加者，均可獲得2026年紀念號碼布、專屬完賽獎牌、紀念T恤（包含孩童與寵物）、禮品袋等多項紀念品。

活動期間亦將舉行農曆新年慶祝活動，開幕儀式安排舞獅表演與傳統點燃10萬枚爆竹，賽後並設有為期兩天、免費對外開放的嘉年華博覽會，現場包含攤位展覽、啤酒花園、親子活動及多場現場娛樂演出，吸引民眾共襄盛舉。

賽道路線方面，5公里路跑/健走為折返式設計，途經道奇球場主要入口；10公里賽道則穿越Elysian Park丘陵地形，自北百老匯（North Broadway）一路向上，行經110號高速公路上方的Figueroa隧道，沿途可欣賞林蔭起伏景致與市區180度全景視野。本屆賽事已獲得2026年美國田徑協會（USATF）官方認證。

2026年為十二生肖中的馬年，主辦單位以「火馬」為年度主題，象徵熱情、行動力與突破困境的精神，並融入麒麟意象，寓意繁榮與長壽，展現新年成長與轉化的祝福。

本屆洛杉磯華埠爆竹跑由非營利組織L.A. Chinatown Firecracker Run Committee（LACFRC）主辦。該委員會由志工組成，長年致力推動健康生活、體能運動與文化交流，並將活動收益回饋社區，用於支持小學教育及在地非營利機構相關服務與計畫。

詳情和報名可致官網：https://firecracker10k.org/。

賽事包括跑步、健走、自行車與寵物健走等。(記者劉子為╱攝影)
賽事包括跑步、健走、自行車與寵物健走等。(記者劉子為╱攝影)
寵物健走的登記現場十分熱鬧。(記者劉子為╱攝影)
寵物健走的登記現場十分熱鬧。(記者劉子為╱攝影)

