南加Spectrum電纜被剪 懸賞2.5萬抓竊賊

河濱訊
南加州河濱縣西部近日發生通訊電纜遭破壞事件。示意圖。（取自pexels）
南加州河濱縣西部近日發生通訊電纜遭破壞事件。示意圖。（取自pexels）

加州內陸河濱縣西部，近日發生通訊電纜遭破壞事件。Spectrum公司表示，疑似竊賊為非法牟利、尋找可回收銅材，剪斷光纖電纜，導致部分區域電視、網路與電話服務中斷。為追查肇事者，Spectrum懸賞2萬5000美元。

The Press-Enterprise報導，Spectrum指出，這起事件發生在1月3日。在去年12月24日，奇諾岡也曾發生類似線路受損事件。公司發言人表示，此次破壞行為，影響「數以千計」用戶，停訊範圍涵蓋東谷、河濱市，以及赫汝帕谷（Jurupa Valley）的米拉洛馬（Mira Loma）與魯比杜（Rubidoux）等地，另有聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場部分地區也受到波及。

發言人指出，若竊賊是衝銅材而來，恐怕會失望，因為Spectrum的光纖電纜並不含銅。不過，他也坦言，部分通訊業者的電纜確實含銅，依品質不同，每磅可回收價格約介於1.5美元至4美元之間，成為不法分子鋌而走險的誘因。通訊電纜遭破壞，只是全美銅材竊盜潮的一部分。近年來，路燈、管線、冷暖空調設備、行動通訊基地台及公用事業變電站，甚至洛杉磯著名地標第6街高架橋的線路，都成為竊銅者下手目標。

Spectrum呼籲，任何掌握本案線索的民眾，請撥打公司專線833-404-8477，或直接聯繫當地執法機構報告。

加州 南加 洛杉磯

