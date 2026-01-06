蒙市強化治安 推出資訊整合系統

我的頻道

記者劉子為/蒙特利公園報導
家住蒙市的黃女士在2025年下半年兩次遭遇觸媒轉換器被偷。她認為，所住街區道路寬敞、夜間安靜、人車流量不大，對竊賊而言有較充足的活動空間，令人防不勝防。（記者劉子為/攝影）
南加蒙特利公園市部分街區近期接連發生汽車相關盜竊案件，其中多起涉及觸媒轉換器（Catalytic Converter）失竊，令居民對社區治安感到憂心，也開始尋找各種自保與防範方式。

蒙特利市市長楊安立表示，蒙市警局確實維持24小時巡邏，但由於巡邏範圍廣泛，且需隨時支援其他案件，單靠警車巡邏未必能全面防堵此類犯罪。她指出，社區守望（Neighborhood Watch）仍是重要的一環，透過鄰里之間即時互通資訊，有助於提高警覺。她呼籲民眾多留意社區動態，善用市府提供的工具與資源，並與鄰居保持聯繫。

楊安立也分享自身經驗，表示自己家中曾遭竊，事後回想，案發前一周曾注意到附近有可疑車輛停留，若當時能多加留意並與鄰居互相提醒，或許能降低風險。她說，不少社區已自發成立WhatsApp群組，彼此協助留意異常狀況。

她並介紹，蒙市近期已推出名為「Citizen RIMS」的治安資訊系統，作為居民了解社區治安狀況的工具。該系統整合市內各類犯罪與治安相關資訊，並提供多項與社區安全有關的服務，協助居民提高對周遭環境的警覺與認識。

居住在蒙市Florence Avenue的華人黃女士表示，她於2025年6月首次遭遇不幸，停放在街邊轎車的觸媒轉換器遭人偷走。未料事隔四個多月，她的車再次成為目標，觸媒轉換器二度被竊，讓她感到相當沮喪。黃女士說，自己是附屬住宅（ADU）租客，沒有獨立車庫，只能長期將車停在路邊，安全風險相對較高。

第一次失竊後，黃女士曾嘗試加裝監控設備，但發現不少攝影機在車輛熄火後無法長時間運作，若要維持全天候監控，整體成本偏高。她也一度將車停進房東的車道，但必須完全配合房東的作息，實際操作並不容易，堅持一段時間後仍回到街邊停車，沒想到再次遇竊。黃女士認為，其所住街區道路寬敞、夜間安靜、人車流量不大，對竊賊而言有較充足的活動空間，也較不易被目擊，成為深夜犯案的目標之一。

案發後，黃女士查看周邊鄰居的監控畫面，卻未能獲得任何有用線索。她指出，多數住戶的攝影機主要對準自家庭院或門前空間，街邊反而成為監控死角，難以拍到竊賊行蹤。她報警時，警方告知，僅當天上午就已處理四起發生在蒙市的觸媒轉換器相關失竊案件。

