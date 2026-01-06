雨後路面坑洞多 車體受損惹民怨

我的頻道

洛杉磯訊
洛杉磯市街路服務局工人在修補路面。（洛市長貝斯臉書）
洛杉磯市街路服務局工人在修補路面。（洛市長貝斯臉書）

加州近期遭遇連續暴風雨侵襲，即使雨勢停歇、道路逐漸乾燥，對駕駛的安全風險仍未解除。據KTLA電視台報導，洛杉磯多處道路出現嚴重坑洞，導致車輛行駛時輪胎被割裂、車體受損，引發民眾不滿與交通安全疑慮。

報導稱，在洛杉磯West Adams地區，La Brea Ave與Westhaven Street一帶的坑洞已造成多起車損事故。多項報告指出，洛杉磯市自2025年夏季起幾乎全面停止道路重新鋪設工程，且目前仍未公布恢復計畫。市府數據顯示，在2025至2026財年，全市重新鋪設的車道里程數為零。

交通倡議人士認為，洛杉磯要解決道路老化與坑洞問題，必須著手降低施工成本，並增加道路維修經費投入。他們指出，洛杉磯是全球最知名、也最富裕的城市之一，市府的作為應該符合這樣的地位。增加經費、減少官僚程序，才能更妥善地維護與修繕我們最大的公共資產：街道與人行道。

洛杉磯市道路服務局（Bureau of Street Services）表示，該單位一向採取主動方式管理道路狀況，不僅進行修補，也致力於強化路網結構，以避免未來再度出現坑洞。

街道服務局在聲明中強調：「近期降雨過後，本局已積極回應與坑洞相關的服務通報。5日上午，已派出施工人員前往拉布瑞亞大道與西黑文街、鄰近鮑爾溫山圖書館（Baldwin Hills Library）一帶進行修補，同時也在全市其他地區展開作業。自去年12月24日以來，本局已完成超過600處坑洞修復，施工團隊將一周七天持續工作，以因應案件量增加。」

市府也提醒，若民眾的車輛因道路坑洞受損，可前往洛杉磯市書記官網站clerk.lacity.gov申請提出索賠。

