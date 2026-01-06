羅省李氏敦宗公所 李錦生連任主席

羅省李氏敦宗公所舉行就職典禮，嘉賓及僑團首長共襄盛舉。（主辦方提供）

百年歷史悠久的羅省李氏敦宗公所於2025年12月底舉行新一屆職員就職典禮。典禮在莊嚴而溫馨的氣氛中進行，公所歷屆主席、元老宗親、僑界領袖及友好社團代表齊聚一堂。典禮當日，新一屆職員依序宣誓就職，承諾遵守章程、恪盡職守，延續李氏公所百年優良傳統，推動會務穩健發展。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長陳令欣致詞表示，她代表紀欽耀處長感謝李氏宗親同仁為僑社做出的貢獻，同時向連任的李錦生主席及各位職員送上祝福，相信在他們的領導中，會務更上一層樓。

李氏公所主席李錦生致辭時表示，李氏公所今日之成就，皆奠基於歷屆先賢的遠見與無私奉獻。他期勉新一屆職員承先啟後、團結合作，結合傳統與創新，培育年輕世代參與會務，拓展服務層面，持續為宗親與社區做出貢獻。2026年羅省李氏公所四大首長為：主席李錦生、副主席李國俊、主任李家素、副主任李志鴻。

隨著時代發展，羅省李氏公所持續完善組織與服務內容，設立李氏聯邦信用會，在宗親資金周轉、貨款往來及信用互助方面提供實際協助，發揮互信互助、共濟時艱的精神，成為宗親生活與事業上的重要後盾。此外，亦設有獎學金基金會、婦女部、別墅部等組織。