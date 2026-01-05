康普頓公墓 1600墓碑遭破壞盜竊

歷史悠久的「伍德朗天際花園」墓園，多年來已有1600塊墓碑遭竊或破壞。（Woodlawn Celestial Gardens臉書）

ABC 7電視台報導，根據最新監控攝影機畫面，元旦當天，三名竊賊在康普頓（Compton）「伍德朗天際花園」（Woodlawn Celestial Gardens）墓園內偷走墓碑。這座公墓歷史悠久，可說是洛縣 歷史地標之一，18名南北戰爭退伍軍人長眠該處。然此次竊案，亦非該公墓首次成為歹徒目標，近年來該墓園已有上千塊墓碑與紀念碑失竊。

「這樣的情況已持續經年。」該墓園管理人畢夏普 （Celestina Bishop）說，自2023年來，約有1600塊墓碑或紀念碑遭到破壞、被偷，竊賊的目標，是墓碑上的青銅或銅材，可拿去回收變現。她說，即使安裝監視器，警方到場的速度緩慢，甚至根本沒出現。儘管她也提供即時嫌犯描述，這裡還有養狗，然而狗也曾經遭人下毒。「我害怕讓狗在這裡巡視，因為牠們可能會受到傷害，」畢夏普說，「我在這裡整整五年，他們（逝者）就是我的家人，若有人闖進來，會讓人難以接受。」

儘管如此，竊賊依舊明目張膽。住在公墓對街，擔任林肯紀念公園公墓（Lincoln Memorial Park Cemetery）志工的伍茲（Aisha Woods）表示，他們的公墓也曾遭遇類似情況。「我是志工，也是受害者，因為我的家人就安葬於此，有幾塊青銅墓碑，很擔心下一個被偷的就是它們。」

墓園管理人員表示，這個問題不只是單純破壞。對逝者家人而言，墓碑象徵與親人最後連結，失去墓碑造成的傷害，是永久且深刻的。「這些破壞者以為這裡是沒有受害者的犯罪，但事實並非如此。」伍茲說，「當家屬來到墓園，看到的是空空一片，你永遠不會想到，來到親人安葬的地方，墓碑竟然不見了。」

洛杉磯 縣警局康普頓分局回應ABC 7電視台表示，對此情況已知曉，但目前尚未前往現場調查。