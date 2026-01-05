我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

康普頓公墓 1600墓碑遭破壞盜竊

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歷史悠久的「伍德朗天際花園」墓園，多年來已有1600塊墓碑遭竊或破壞。（Woodlawn Celestial Gardens臉書）
歷史悠久的「伍德朗天際花園」墓園，多年來已有1600塊墓碑遭竊或破壞。（Woodlawn Celestial Gardens臉書）

ABC 7電視台報導，根據最新監控攝影機畫面，元旦當天，三名竊賊在康普頓（Compton）「伍德朗天際花園」（Woodlawn Celestial Gardens）墓園內偷走墓碑。這座公墓歷史悠久，可說是洛縣歷史地標之一，18名南北戰爭退伍軍人長眠該處。然此次竊案，亦非該公墓首次成為歹徒目標，近年來該墓園已有上千塊墓碑與紀念碑失竊。

「這樣的情況已持續經年。」該墓園管理人畢夏普（Celestina Bishop）說，自2023年來，約有1600塊墓碑或紀念碑遭到破壞、被偷，竊賊的目標，是墓碑上的青銅或銅材，可拿去回收變現。她說，即使安裝監視器，警方到場的速度緩慢，甚至根本沒出現。儘管她也提供即時嫌犯描述，這裡還有養狗，然而狗也曾經遭人下毒。「我害怕讓狗在這裡巡視，因為牠們可能會受到傷害，」畢夏普說，「我在這裡整整五年，他們（逝者）就是我的家人，若有人闖進來，會讓人難以接受。」

儘管如此，竊賊依舊明目張膽。住在公墓對街，擔任林肯紀念公園公墓（Lincoln Memorial Park Cemetery）志工的伍茲（Aisha Woods）表示，他們的公墓也曾遭遇類似情況。「我是志工，也是受害者，因為我的家人就安葬於此，有幾塊青銅墓碑，很擔心下一個被偷的就是它們。」

墓園管理人員表示，這個問題不只是單純破壞。對逝者家人而言，墓碑象徵與親人最後連結，失去墓碑造成的傷害，是永久且深刻的。「這些破壞者以為這裡是沒有受害者的犯罪，但事實並非如此。」伍茲說，「當家屬來到墓園，看到的是空空一片，你永遠不會想到，來到親人安葬的地方，墓碑竟然不見了。」

洛杉磯縣警局康普頓分局回應ABC 7電視台表示，對此情況已知曉，但目前尚未前往現場調查。

夏普 洛縣 洛杉磯

上一則

南加男住處藏失竊貨櫃 價值逾20萬

下一則

道路淹水…南加男子暴雨天下車檢查 遭洪水捲走

延伸閱讀

木邊公寓爆包裹盜竊 亞裔男涉嫌

木邊公寓爆包裹盜竊 亞裔男涉嫌
TikTok「踢門」惡作劇 警：恐致入室盜竊等嚴重控罪

TikTok「踢門」惡作劇 警：恐致入室盜竊等嚴重控罪
皇后區中轉郵箱持續遭竊 孟昭文促改善

皇后區中轉郵箱持續遭竊 孟昭文促改善
武漢男鑿穿金店 偷170萬黃金埋祖墳墓碑後 只樂85小時

武漢男鑿穿金店 偷170萬黃金埋祖墳墓碑後 只樂85小時
新型詐騙猖獗 華府檢察長：慎防禮品卡餘額被盜空

新型詐騙猖獗 華府檢察長：慎防禮品卡餘額被盜空
華府檢察長警告：節日慎防禮卡餘額盜空詐騙

華府檢察長警告：節日慎防禮卡餘額盜空詐騙

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班