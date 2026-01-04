天使嶺公路才修復4個月 遭暴雨重創再關閉

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
受暴雨影響，去年8月甫重新開放的天使嶺公路部分路段再次被暴雨摧毀。（加州交通廳）
受暴雨影響，去年8月甫重新開放的天使嶺公路部分路段再次被暴雨摧毀。（加州交通廳）

SFGATE報導，直通洛杉磯人「後花園」、天使國家森林公園（Angeles National Forest）的重要交通命脈天使嶺公路（Angeles Crest Highway），2025年8月甫完成歷時多年大規模修復，沒想到短短數月後，這條知名公路因豪雨重創再度關閉部分路段，且面臨漫長的修復之路。

這條66哩長的森林公路，又名2號公路（state Route 2），一直是熱愛戶外活動的洛杉磯居民仰賴的山路之一。受2025年底的暴雨影響，目前雪松線（Ceder Springs）一帶再次封閉。該路段靠近長期封閉的39號公路（state Route 39）北端交匯處，一路向東延伸至卡洪隘口（Cajon Pass）與138號公路（state Route 138）附近交匯處，整體封閉路段約27哩，沿途可見被洪水摧毀的路面、崩裂的瀝青，及其他因近期風暴造成的破壞。

天使嶺公路約呈東西向，穿越天使國家森林，從拉肯亞達佛林楚奇（La Canada Flintridge）郊區一路延伸至小型山區度假勝地萊特伍德（Wrightwood）附近，是洛杉磯人前往滑雪場、登山步道，與到天使國家森林健行野餐主要幹道。

根據加州交通廳（Caltrans），自2022年至2023年冬季以來，受到「接連不斷的無情風暴」影響，道路坍塌與落石不斷，2號公路在去年8月重啟前，約有十哩路一直關閉，修復工程歷時多年，過程中又因2024年9月的「橋樑野火」（Bridge Fire）造成其他損害，使情況更複雜。

沒想到，2025年夏末的全線通車，僅是曇花一現。從加州交通廳提供今冬最新風暴對天使嶺公路造成的初步損害照片看，部分道路恐長期封閉。加州交通廳在X上表示，去年12月聖誕節前夕的風暴，「至少在四個地點，對路基造成嚴重破壞」，照片上可看見大片路面地基消失、瀝青隆起。洛縣警局助理局長勒姆（Mike Leum）日前也在Instagram發文直言︰「天使嶺公路已被摧毀。」

1929年至1956年間，相關單位建造這條山路時，每天就需使用近1000磅炸藥，自那時候，南加州道路工程人員與政府官員始終努力讓這條公路保持開放。但是至少就目前來說，這次封閉意味著這條公路全面通行、短暫「輝煌」的四個多月已告一段落。這不是第一次，也不會是最後一次，施工團隊需對抗大自然，才能在不斷變化的聖蓋博山脈中維持這條蜿蜒公路順利通行。

天使嶺公路部分路段再次因暴雨受到嚴重影響而關閉。（加州交通廳）
天使嶺公路部分路段再次因暴雨受到嚴重影響而關閉。（加州交通廳）
照片可見路面地基遭摧毀。（加州交通廳）
照片可見路面地基遭摧毀。（加州交通廳）

加州 洛杉磯

