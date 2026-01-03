持械男在北嶺與非值勤ICE官員對峙 遭槍殺亡

南加州北嶺一名男子遭非執勤ICE官員射殺。示意圖。（取自Pexels）

NBC4電視台報導，警方表示，一名男子於2025年除夕夜在北嶺一處公寓大樓內，與一名非值勤（off-duty）的美國移民暨海關執法局（ICE ）驅逐行動官員發生對峙後死亡。

洛杉磯 警察局指出，警方於2025年12月31日晚間接獲報案，前往Roscoe Boulevard與Amestoy Avenue 17701街區，處理一名持步槍朝空中開槍的武裝男子案件。

洛杉磯警察局向NBC4調查團隊表示，該名非值勤的ICE官員在聽到槍聲後前往查看情況，並在某個時刻與嫌犯接觸，過程中嫌犯遭到槍擊。國土安全部 在聲明中指出，該名男子至少向ICE官員開了三槍。

國土安全部助理部長麥克拉夫林（Tricia McLaughlin）表示，事發當時，該名非值勤的ICE官員正在自己的公寓內，聽見多聲槍響，且聲音逐漸逼近住所。

麥克拉夫林指出：「疑似槍聲越來越大，使該官員判斷開槍者正在接近他的公寓。」她表示，該官員隨即攜帶ICE配發的槍械離開公寓進行查看，並前往一樓戶外，他相信槍聲來自該處。

她說明，當該官員繞過公寓大樓一角時遇到一名男子，對方手持疑似長步槍的武器。該官員隨即表明自己是執法人員，但該名男子反而將武器指向官員。官員命令對方放下武器未果後，為自我防衛，使用配槍向該男子開火，試圖解除其威脅。

麥克拉夫林表示，該官員在事件發生後，因擔心自身安全，返回公寓穿上ICE配發的防彈背心，並立即致電洛杉磯警察局通報該槍擊事件。警方表示，該名男子當場死亡，ICE官員則未受傷。公寓大樓一名住戶透露，死者獨自居住，但他並不知道該男子持有任何武器。