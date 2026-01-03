我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

張慈：AI在電影業起飛 至少還要兩年

記者楊青／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加作家及電影人張慈在紐約AI原創IP電影節捧回「最佳IP改編獎」。（張慈提供）
南加作家及電影人張慈在紐約AI原創IP電影節捧回「最佳IP改編獎」。（張慈提供）

「我希望表現一個從天空俯瞰大海的推近鏡頭，它卻給我相反，由近而遠的拉開；我要表現兩位華人美女和白人一家過感恩節，出來的效果卻是一屋子華人圍桌大啖火鷄」，日前剛從紐約AI原創IP電影節捧回「最佳IP改編獎」的洛杉磯華文作家和電影人張慈表示，AI這隻「可愛的小豬」要在電影行業真正起飛，可能至少還要兩年。

影音來源：張慈提供，洛杉磯世界日報採訪中心後製

「14種」中的AI表現的人物。（張慈提供）
「14種」中的AI表現的人物。（張慈提供）

這次獲獎的「14種」，張慈以長篇小說改編成為AI電影劇本，講述兩個素昩平生的華女在夏威夷結下人生緣分，述說友情、愛情、親情及人生跌宕的相殺相生。三分多鐘的先導片全部AI完成。她說這是一次新嘗試，未來目標是將這個故事拍成15集連續劇。

「我希望由AI完成，而不是傳統手法；」張慈表示，最主要的原因是成本和效率。AI的成本大概不到傳統人工製作的三分之一。

「但AI目前的技術表現，仍有不小提升空間。」比如人物面部辨識度較低，兩個演員經常分不清誰是誰；人物著裝會在同一故事情節中出現莫名其妙的變化，一會兒穿長裙，一會兒又變短裙；女主角有時長髮，有時短髮。她說，給AI的指令盡可能詳細準確，但實際執行還是有較大落差。

「14種」中運用AI表現的人物和情景。（張慈提供）
「14種」中運用AI表現的人物和情景。（張慈提供）

張慈舉例，AI的人物形象選擇比較少，真實度也不夠，有時還鬧出笑話。比如說她的「14種」中，幾乎所有男性都是白人，所有女性都是東方人；發表小說時，她請AI做照片，本來設計的是兩位東方面孔的女子與白人一家吃火鷄，包括家中所有白人男子和白人奶奶及混血小孩，結果出來的全是華人面孔。她又跟AI說，製作有鬍子的白人男，結果出來的是一個印度人。

「還有牛頭不對馬嘴的。」張慈說，她跟AI說「一個高䠷的、運動型中國美女」，結果AI生成的是一個嬌小玲瓏、豐胸、薄唇、大眼的傳統美女，「也不能說AI錯了，但其資料庫中對美人的理解，跟你想要的往往不一樣」。

但她表示，AI當前大火，美國走在前面，但其他國家也在跟進；前陣子她去中國大陸，發現僅在杭州，就有200多個團隊專攻AI電影。她還準備去台灣看看，「AI突飛猛進，必須學習」。

紐約AI原創IP電影節上，電影人討論AI電影的機遇與挑戰。（張慈提供）
紐約AI原創IP電影節上，電影人討論AI電影的機遇與挑戰。（張慈提供）

AI 華人 洛杉磯

上一則

4嫌涉元旦爆炸恐攻案 41歲華女拒認罪

下一則

聖蓋博82歲華翁失蹤 警協尋

延伸閱讀

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
勢不可擋 2025全球票房前兩名都靠中國市場

勢不可擋 2025全球票房前兩名都靠中國市場
灣區交通10大問題2026待解 未來可能搭高鐵往返洛杉磯

灣區交通10大問題2026待解 未來可能搭高鐵往返洛杉磯
洛杉磯華文作家協會 辭舊迎新

洛杉磯華文作家協會 辭舊迎新
司法受阻 川普暫停派遣國民兵進駐芝城、洛杉磯、波特蘭

司法受阻 川普暫停派遣國民兵進駐芝城、洛杉磯、波特蘭
跨州、跨國物種交換 野生火雞復育成功

跨州、跨國物種交換 野生火雞復育成功

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位