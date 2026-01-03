張慈：AI在電影業起飛 至少還要兩年

南加作家及電影人張慈在紐約AI原創IP電影節捧回「最佳IP改編獎」。（張慈提供）

「我希望表現一個從天空俯瞰大海的推近鏡頭，它卻給我相反，由近而遠的拉開；我要表現兩位華人 美女和白人一家過感恩節，出來的效果卻是一屋子華人圍桌大啖火鷄」，日前剛從紐約AI 原創IP電影節捧回「最佳IP改編獎」的洛杉磯 華文作家和電影人張慈表示，AI這隻「可愛的小豬」要在電影行業真正起飛，可能至少還要兩年。

影音來源：張慈提供，洛杉磯世界日報採訪中心後製

「14種」中的AI表現的人物。（張慈提供）

這次獲獎的「14種」，張慈以長篇小說改編成為AI電影劇本，講述兩個素昩平生的華女在夏威夷結下人生緣分，述說友情、愛情、親情及人生跌宕的相殺相生。三分多鐘的先導片全部AI完成。她說這是一次新嘗試，未來目標是將這個故事拍成15集連續劇。

「我希望由AI完成，而不是傳統手法；」張慈表示，最主要的原因是成本和效率。AI的成本大概不到傳統人工製作的三分之一。

「但AI目前的技術表現，仍有不小提升空間。」比如人物面部辨識度較低，兩個演員經常分不清誰是誰；人物著裝會在同一故事情節中出現莫名其妙的變化，一會兒穿長裙，一會兒又變短裙；女主角有時長髮，有時短髮。她說，給AI的指令盡可能詳細準確，但實際執行還是有較大落差。

「14種」中運用AI表現的人物和情景。（張慈提供）

張慈舉例，AI的人物形象選擇比較少，真實度也不夠，有時還鬧出笑話。比如說她的「14種」中，幾乎所有男性都是白人，所有女性都是東方人；發表小說時，她請AI做照片，本來設計的是兩位東方面孔的女子與白人一家吃火鷄，包括家中所有白人男子和白人奶奶及混血小孩，結果出來的全是華人面孔。她又跟AI說，製作有鬍子的白人男，結果出來的是一個印度人。

「還有牛頭不對馬嘴的。」張慈說，她跟AI說「一個高䠷的、運動型中國美女」，結果AI生成的是一個嬌小玲瓏、豐胸、薄唇、大眼的傳統美女，「也不能說AI錯了，但其資料庫中對美人的理解，跟你想要的往往不一樣」。