洛縣緊急租金援助開放申請 最高1.5萬元

洛杉磯訊
洛杉磯縣緊急租金援助計畫開放申請，為2025年洛杉磯野火或其他緊急經濟困難而面臨租金或房貸欠款的房東與受災屋主提供財務援助。（華埠服務中心提供）
洛杉磯縣緊急租金援助計畫（Emergency Rent Relief Program）正式開放申請。該計畫由洛杉磯縣消費者與商業事務局（DCBA）管理，為2025年洛杉磯野火或其他有緊急經濟困難，面臨租金或房貸欠款的房東與受災屋主，提供財務援助。

該計畫可提供最多六個月的合格補助，在多數情況下，每個出租物業最高可獲得1萬5000美元資助。補助資金可用於支付未付租金、符合資格房東的未付房貸，及緊急經濟困難直接相關的其他支出。整體計畫預計將提供超過2300萬元的租金與房貸援助，協助數以千計家庭減輕居住負擔。

申請資格是洛縣房東與物業所有者：其房產因緊急事件導致租客逾繳租金或產生其他額外費用。受災屋主：主要住所因2025年野火而被毀或嚴重受損，目前需在外租屋，並同時面臨租金或房貸欠款。租客無法直接提出申請，但可填寫意向／推薦表，建議由房東提出申請。

優先受理對象，包括擁有四個或以下出租物業的房東、家庭收入為洛杉磯地區中位收入（AMI）80%或以下者（2025年單身約8萬4850美元，三口之家10萬9050美元）。

為確保受災戶能順利申請，本計畫提供多語言技術協助、申請指引與支援服務。對缺乏穩定網路或數位設備的申請人，亦可透過電話或線上方式獲得協助。

華埠服務中心（CSC） 社會服務部經理Amy Zhao表示，CSC為計畫的四個官方合作夥伴之一，且是唯一可提供中文協助的團隊，確保英語能力有限或線上資源不足的民眾，也能獲得幫忙。CSC擁有超過五年租金補助申請協助經驗，提供一對一支援。作為官方合作夥伴，CSC亦可在申請者遇到問題時，協助加速處理流程。她呼籲符合資格的房東與屋主把握時間，在截止日前完成申請，以獲得即時的財務援助。

申請截止為1月23日下午4時59分(太平洋標準時間)。詳情請至www.LACountyRentRelief.com。華埠服務中心社會服務部電話323-909-7385或213-808-1767，服務時間：周一至周五上午9時至下午5時。電子郵件：[email protected]

租金 洛杉磯 華埠

