洛市麗晶影院關閉 改建豪華公寓

編譯組／綜合報導
這所有20多年歷史、曾盛極一時的洛市豪華影院Regency Calabasas Commons，敵不過網上電影潮流及疫情打擊，周日晚公映最後一場電影後，關閉且即將拆卸。 （Regency Calabasas Commons臉書圖片）
近年隨著網上串流電影的流行，加上年前疫情的打擊，全美電影院生意備受衝激。在洛杉磯曾興盛一時的「麗晶卡拉巴薩斯」豪華影院（Regency Calabasas Commons）28日落下最後帷幕，然後將會拆卸，這是高檔購物中心卡拉巴薩斯廣場（Calabasas Commons）大型重建項目的部分工程。

該影院管理層在社交媒體上宣布，最後一天營業時間為12月28日，並表示：「能夠為卡拉巴薩斯社區服務是我們的榮幸和喜悅，我們衷心感謝您的惠顧，並盼能為您留下許多美好的觀影回憶。」

當日最後一場放映的電影是晚上7點20分的「動物方城市2」（Zootopia 2）。

該影院原名為「愛德華茲大皇宮6號影院」（Edwards Grand Palace Stadium 6），於1998年開業，擁有六個放映廳。根據媒體The Acorn報導，影院是愛德華院線興建的單廳造價最高的影院之一。愛德華院線最終破產，影院被帝王院線（Regal）收購，並在2022年短暫關閉後，更名為「麗晶卡拉巴薩斯影院」（Regency Calabasas）。

和許多影院一樣，近年隨著觀眾從大銀幕轉向網上串流電影，再加上年前的疫情打擊，這家豪華影院在掙扎求存。業界數據顯示，全美影院的入座率仍比疫情前下降了約20%。因此，這家影院的倒閉並不令人意外。

兩年前，擁有麗晶卡拉巴薩斯購物中心的開發商、前洛杉磯市長候選人卡魯索（Rick Caruso）的公司宣布一項大型重建計劃，當中包括住宅、新商店和餐廳，以及拆除這家影院。

該項目現已把原初設想的規模縮小，增加了零售空間及減少住宅單位，由100多套豪華公寓住所減至80套，並有一個青蔥綠化區，供悠閒活動。重建工程預計2月動工。

影院的粉絲們在社交媒體上對其拆卸表達感傷。洛城媒體KTLA影評人兼娛樂節目主持人斯曼茨（Scott Mantz）寫道：「這太令人難過了。我仍然認為到影院看電影是最佳選擇，然而，隨著越來越多人選擇在家看電影，影院入座率下降也是不爭的事實。」

影友帕拉西奧斯（Maria Palacios）回憶說：「這是我最愛的戲院，我在這裡看過很多精彩電影，而其近年的翻修保留了那種懷舊的好萊塢黃金時代氛圍。」

這家影院是近年來，該地區第三家結業的影院。此前關閉的包括阿古拉山（Agoura Hills）和西湖村（Westlake Village）影院。

該影院結業後，在介乎范杜拉縣的千橡市/西湖村（Thousand Oaks/Westlake Village）和聖費爾南多谷（San Fernando Valley）的林地山（Woodland Hills）地區之間的範圍內，已沒有電影院。

