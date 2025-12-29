我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

鳳凰城小台北萌芽中 台灣社群擴張難比洛杉磯

記者張庭瑜/鳳凰城報導
隨著台積電的進駐，使得鳳凰城的台灣人口與生活元素逐步增加。（記者張庭瑜/攝影）
隨著台積電的進駐，使得鳳凰城的台灣人口與生活元素逐步增加。（記者張庭瑜/攝影）

隨著台積電進駐亞利桑納州，數千台灣工程師與其家庭陸續落腳鳳凰城，當地台灣餐廳與商店數量逐漸增加，「小台北」一詞，也開始在社群平台與僑界討論中出現。不過，多位受訪者指出，無論從規模、聚集密度或生活多樣性，鳳凰城的「小台北」只在萌芽階段雛形，尚難以與洛杉磯的台灣聚落相提並論。

「金融時報」（Financial Times）報導，企業主導的跨國遷移，多以工作與短中期職涯規畫為核心，生活圈與文化消費雖會隨之擴張，但往往呈現分散式成長，較難在短時間內形成高度集中的族裔聚落。

一名自洛杉磯搬至鳳凰城的台積電工程師表示，對「是否形成小台北」的判斷，很大程度取決於個人的比較基準。對曾在洛杉磯等地長期生活的他而言，會感受到在餐飲選擇、公共交通與文化活動等層面的落差。

該工程師指出，鳳凰城「小台北」與洛杉磯相比，有明顯差距。不過，相較數年前，鳳凰城的台灣元素確實逐步增加，包括大華超市、八方雲集、春水堂等品牌相繼進駐，未來數年的變化，仍有觀察空間。

當地台僑王小姐表示，目前鳳凰城尚未形成穩定、具代表性的「小台北」，但台灣人與台灣企業在當地的能見度，已明顯提升。她指出，要從單純的人口聚集，發展為具凝聚力的社群，仍需時間與更深層的在地連結，包括參與當地商會、公共事務與跨族群活動等。

從空間分布看，房地產經紀Joyce指出，鳳凰城的台灣商圈，大致呈南北雙核心結構：北邊靠近台積電廠區的新興區域，未來可望聚集大華超市、八方雲集、春水堂等連鎖品牌；南邊則以Tempe一帶為代表，屬較早成形的台灣社區，商圈與學區條件相對成熟，但住宅以二手房為主。

亦有美國城市研究學者在外媒評論指出，鳳凰城屬典型的低密度郊區型城市，商業與居住空間高度分散，即便特定族群人口增加，也較難如洛杉磯或紐約般，在短時間內形成具較高辨識度的族裔街區。

在社交層面，台積電員工目前仍以台灣人社群為主要生活核心。相較之下，在美國受教育後、以「本地招聘（local hire）」身分進入台積電的工程師，較習慣與美國同事一同滑雪、聚餐或參與各類戶外與社交活動；純外派員工則較少跨出華人圈，除公司部門聚餐外，私下活動仍以台灣人為主。

語言能力亦被視為融入當地社會的一道門檻。受訪者指出，多數台灣外派員工英語帶明顯台灣口音，包括部分主管在內，在全英語會議或社交場合，較不容易放鬆。這也影響其主動與當地居民互動的意願。

整體而言，受訪者普遍認為，鳳凰城目前或許尚不足以被稱為「小台北」，但已逐步發展出一個帶有台灣元素、仍在成形中的在地社群。

台積電 洛杉磯 亞利桑納州

上一則

稱眼睛能變藍 醫療公司聲請破產保護

下一則

台灣手搖飲UG Tea插旗聖蓋博谷 首店閉門整改已超20天

延伸閱讀

「台積電炒房」引爭議 北鳳凰城房價翻倍、房市兩極化

「台積電炒房」引爭議 北鳳凰城房價翻倍、房市兩極化
喜劇明星泰勒佩瑞又遭控性侵 求償7700萬

喜劇明星泰勒佩瑞又遭控性侵 求償7700萬
洛杉磯僑團捐百萬罐裝水 慰問消防員賑濟災民

洛杉磯僑團捐百萬罐裝水 慰問消防員賑濟災民
美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持
華航董事長重返鳳凰城母校 勉勵培訓機師展翼築夢

華航董事長重返鳳凰城母校 勉勵培訓機師展翼築夢
台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控