鳳凰城小台北萌芽中 台灣社群擴張難比洛杉磯

隨著台積電的進駐，使得鳳凰城的台灣人口與生活元素逐步增加。（記者張庭瑜/攝影）

隨著台積電 進駐亞利桑納州 ，數千台灣工程師與其家庭陸續落腳鳳凰城，當地台灣餐廳與商店數量逐漸增加，「小台北」一詞，也開始在社群平台與僑界討論中出現。不過，多位受訪者指出，無論從規模、聚集密度或生活多樣性，鳳凰城的「小台北」只在萌芽階段雛形，尚難以與洛杉磯 的台灣聚落相提並論。

「金融時報」（Financial Times）報導，企業主導的跨國遷移，多以工作與短中期職涯規畫為核心，生活圈與文化消費雖會隨之擴張，但往往呈現分散式成長，較難在短時間內形成高度集中的族裔聚落。

一名自洛杉磯搬至鳳凰城的台積電工程師表示，對「是否形成小台北」的判斷，很大程度取決於個人的比較基準。對曾在洛杉磯等地長期生活的他而言，會感受到在餐飲選擇、公共交通與文化活動等層面的落差。

該工程師指出，鳳凰城「小台北」與洛杉磯相比，有明顯差距。不過，相較數年前，鳳凰城的台灣元素確實逐步增加，包括大華超市、八方雲集、春水堂等品牌相繼進駐，未來數年的變化，仍有觀察空間。

當地台僑王小姐表示，目前鳳凰城尚未形成穩定、具代表性的「小台北」，但台灣人與台灣企業在當地的能見度，已明顯提升。她指出，要從單純的人口聚集，發展為具凝聚力的社群，仍需時間與更深層的在地連結，包括參與當地商會、公共事務與跨族群活動等。

從空間分布看，房地產經紀Joyce指出，鳳凰城的台灣商圈，大致呈南北雙核心結構：北邊靠近台積電廠區的新興區域，未來可望聚集大華超市、八方雲集、春水堂等連鎖品牌；南邊則以Tempe一帶為代表，屬較早成形的台灣社區，商圈與學區條件相對成熟，但住宅以二手房為主。

亦有美國城市研究學者在外媒評論指出，鳳凰城屬典型的低密度郊區型城市，商業與居住空間高度分散，即便特定族群人口增加，也較難如洛杉磯或紐約般，在短時間內形成具較高辨識度的族裔街區。

在社交層面，台積電員工目前仍以台灣人社群為主要生活核心。相較之下，在美國受教育後、以「本地招聘（local hire）」身分進入台積電的工程師，較習慣與美國同事一同滑雪、聚餐或參與各類戶外與社交活動；純外派員工則較少跨出華人圈，除公司部門聚餐外，私下活動仍以台灣人為主。

語言能力亦被視為融入當地社會的一道門檻。受訪者指出，多數台灣外派員工英語帶明顯台灣口音，包括部分主管在內，在全英語會議或社交場合，較不容易放鬆。這也影響其主動與當地居民互動的意願。

整體而言，受訪者普遍認為，鳳凰城目前或許尚不足以被稱為「小台北」，但已逐步發展出一個帶有台灣元素、仍在成形中的在地社群。