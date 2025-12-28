善用遺產稅免稅額 助子孫累積財富

汪光中表示：「提早規畫退休與贈與，不僅節稅，更是對下一代最好的財富傳承。」（記者張庭瑜╱攝影）

北美華人會計師協會舉辦「2025歲末財稅保險 講座」，會長汪光中詳解年度贈與稅免稅額與終身遺產稅豁免額的運用策略，並針對退休 規畫、信託安排等主題提出建議。

汪光中指出，2025年與2026年，每人每年的贈與稅免稅額為1萬9000美元，若能妥善運用，對後代子孫助益甚大。例如祖父母每人每年贈與1萬9000美元給孫輩，夫妻合計可達3萬8000美元。若投資股市，至孫輩25歲時，可能翻倍為百萬資產，可作為購屋頭期款或創業基金。贈與金額若超出免稅額，需填報709表格，多出的金額將從終身遺產稅免稅額中扣除。2025年每人的終身遺產稅免稅額為1400萬美元，2026年則為1500萬美元。

談及遺產稅規畫，汪光中提醒，夫妻共同資產若達1500萬美元，其中一人過世時，即使未超過個人免稅額，也應主動申報706表格，否則將喪失「保留配偶未使用豁免額（DSUE）」的機會，日後資產增值恐觸發遺產稅。

退休方面，汪光中建議採用Roth IRA轉換策略。他表示，59歲半至60歲是規畫轉換的理想時機，雖需繳納所得稅，但可免10%罰款。資金從其他退休帳戶轉入Roth IRA後，帳戶增值與提領皆免稅，且無最低強制提領（RMD）限制，對資產長期增值有顯著好處。若帳戶持有人身故，受益人可在十年內彈性提領，甚至可於第十年一次提領，仍可免稅。

針對已還清房貸的長者，汪光中建議考慮反向房貸（Reverse Mortgage）作為資金來源。反向房貸無需每月還款，可減輕財務壓力，亦可支援子女經濟所需。

在社安金 議題上，汪光中建議70歲後開始領取社安金，可提高給付至125%至130%。但若個人年收入超過3萬4000美元、夫妻合計超過4萬4000美元，社安金將有高達85%須課稅。

對資產總額超過1500萬美元的家庭，汪光中建議提前贈與部分資產給子女。雖然過世繼承可享「成本遞升」（Step-up Basis）稅賦優惠，但提早贈與，可讓子女提前運用資產、累積報酬。他也提醒，若透過不可撤銷信託（Irrevocable Trust）持有財產，雖不計入個人資產，但無法享有成本遞升優惠，規畫時應特別審慎。