華人青少年愛街舞文化 男孩獲爾灣加大通知書後赴韓出道

四歲小孩也喜歡街舞的韻律感。（主辦方提供）

南加華人 青少年喜歡街舞文化，華人男孩拿到爾灣加大 錄取通知書後，選擇前往韓國男團出道（即開啟職業演藝生涯）。

中美街舞交流協會（American Chinese Street Dance Association，簡稱ACSDA）日前於森林湖市舉行「2025國際藝術與文化交流傳承盛典」，吸引不同年齡層的舞者、老師和家長及社區嘉賓等600多人共襄盛舉，展現華人社區對街舞文化的熱愛。項目總監孫子然以案例說明青少年對街舞的參與熱情。

孫子然表示，受流行文化影響，街舞現在趨於低齡化，最小孩子只有四歲，他們喜歡街舞的動感和流行元素，尤其現在很多動畫如「Kpop獵魔女團」配樂就是這類風格，更能激發孩子學習興趣。街舞等於是運動和舞蹈的結合，四歲到六歲主要是啟蒙，七歲開始接觸複雜舞蹈編排，更大一些的孩子參與內部團體選拔和世界級比賽。還有孩子成為主持人，會主動策劃和舞蹈相關公益活動，擔任小助教等。

她說，他們和中韓美的10多家經紀公司合作，會定期給孩子做面試，優秀的孩子可送去出道。像學生Kenny Hao 13歲就在這跳舞，本來他早幾年就能出道，他為以後還能回來唸書，等拿到爾灣加大錄取通知書和全額獎學金，才選擇去韓國的男團「1VERSE」出道。不過，多數華人家長更注重素質教育，希望孩子多一個興趣愛好，很少會以出道和走職業路線為目標。

活動上展演內容豐富多彩，集結全學年30多個代表性作品，涵蓋興趣班、進階班、競賽團隊及預備團，參與年齡從四歲延伸至成人。現場頒發多項獎項，肯定藝術教育與公益服務表現傑出的導師與團隊。森林湖市議員于淼、聖蓋博 市議員赫喬治及爾灣市議員劉令淳的代表黃冬平為其頒獎。