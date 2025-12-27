張楷50歲健身不輟 減肥機密僅一招

華人健身教練張楷50歲健身不輟 ，活躍南加和台北兩地進行健身教學和唱歌。（記者張宏／攝影）

華人健身教練張楷50歲健身不輟 ，活躍南加 和台北兩地，進行健身教學和唱歌。他現在Youtbube有21.7萬粉絲。近日他回南加進行慈善演出，他表示，身體力行嘗試過各種減肥方法，總結下來減肥的祕密只有一個。

張楷人稱「楷教練」，他14歲時和父母從台灣移民南加，先後就讀馬凱博中學和天普中學，1992年高中畢業後回台灣發展。張楷在演藝圈十年後，變身健身教練。他曾是中學籃球隊，一直保持運動習慣，2000年時健身房會員費昂貴，他心想如果來當員工，就不用繳月費，從此踏入健身界。

2002年張楷媽媽讓他回美國讀大學，2003年已29歲的他回洛杉磯上大學，最後在爾灣加大 拿到中文系學士學位，畢業時已34歲，算是給當中文老師的媽媽一個交代。

張楷在南加期間不僅做健身教練，還給麥當勞配音及擔任婚禮歌手。他說，從小就喜歡唱歌，雖然沒有正統學習過音樂，但一路參加各種唱歌比賽磨練至今。他還活躍於Instagram、Facebook與YouTube ，常透過影片分享訓練健身心法、身體動作調整等內容，且在健身與音樂之間尋找交集。如今他YouTube粉絲有近22萬，TikTok上也有10萬，他常會直播練歌，即使沒人打賞也沒關係。

除教練與歌手身分，張楷也曾以健美比賽為目標挑戰自己。2021年他參加台灣先生健美比賽，為此以純素飲食方式備賽，成功拿下健美冠軍。他說，作為健身教練，必須親身實踐所有飲食法，包括生酮飲食和168斷食等。實踐最久的是吃素，他當時看「茹素的力量」紀錄片受啟發，開始兩年吃素生活。影片裡說吃素好處，是可降低身體炎症，腦子更清楚，運動表現更強；但兩年實踐下來，他不否認吃素有一定好處，但會犧牲和朋友相處時間。他認為吃全素不代表健康，現在已恢復正常飲食。