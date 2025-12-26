狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期噪音擾鄰遭逮

梅南德華裔夫妻范艷娟（Yanjuan Fan，譯音）與陳志建（Zhijian Chen，譯音），被指控長期騷擾鄰居，面臨重罪跟蹤騷擾指控。（取自葛雷森縣監獄）

KTII 12電視台報導，根據德州 南梅德警局（Southmayd PD）消息，華裔 夫妻范艷娟（Yanjuan Fan，音譯）與陳志建（Zhijian Chen，音譯），被指控長期騷擾鄰居，先前被捕交保後，近日再因持續騷擾被捕，目前被羈押至葛雷森縣監獄（Grayson County Jail），面臨跟蹤騷擾重罪指控。

據悉，梅南德化石溪環（Fossil Creek Circle）附近居民，長期以來飽受這對夫妻各種騷擾之苦。鄰居哈特柯恩（Candy Hartkorn）表示，「這簡直太煩人，沒人敢惹他們，但他們總找別人麻煩。」

2021年抖音一段影片，曾紀錄這對夫妻製造令人討厭的噪音。梅南德警局警官阿吉雷（Michael Aguirre）說，當時接獲多起民眾投訴，稱兩人在住家及車上使用擴音設備，播放警報聲、嬰兒哭聲及狗吠等噪音，對鄰居造成嚴重困擾。他曾試圖警告他們，但是「他們無視我的警告，公然撕毀罰單 ，當面甩在我臉上。」阿吉雷說。

除播放那些又大又怪的聲音，范艷娟與陳志建還進行各種騷擾，鄰居不得不建造一道圍欄，而他們對此事非常不滿。「她跑出來跟我說，不能在那裡蓋圍欄，那是她的地皮。」哈特柯恩說，圍欄興建在地界線上。另一位鄰居說，這對夫妻會試圖阻止他們晚上開車離開自家車道。

警方指出，這對夫妻今年5月，已因持續騷擾鄰居遭逮捕；但兩人交保獲釋後，仍未停止這種騷擾行為。12月17日，葛雷森縣大陪審團正式對這對夫妻提出重罪跟蹤騷擾指控。隨後，警方對兩人發出逮捕令，並於本月22日關押至監獄，目前仍羈押中，保釋金17萬5000美元。阿吉雷說，「我們掌握足夠的證人名單和證據，足以指控這兩人騷擾。」