哈岡致命車禍 7旬華女遭撞亡

7旬華女過馬路時被車輛撞擊身亡，位於Gale Avenue和Valencia Avenue附近。（谷歌地圖）

洛杉磯 縣哈岡地區（Hacienda Heights）日前發生致命車禍，7旬華女長者過馬路時，被車輛撞擊，當場死亡。事發在聖誕節前夕，數據顯示，洛杉磯縣平均每天約發生160起嚴重或致命事故，交通事故位居死亡原因前列。

據CBS電視台等媒體綜合報導，當局正在調查一名73歲婦女，在哈岡地區被車輛撞擊身亡的交通事故。洛縣 法醫辦公室確認受害者是翁紅英（Hongying Weng，音譯）。

洛縣消防部門稱，事發在21日下午5時20分左右，翁紅英行走時遭車輛撞擊身亡，地點位於蓋爾大道（Gale Avenue）和瓦倫西亞大道（Valencia Avenue）附近，谷歌地圖顯示，街道兩旁都是居民房。加州 公路巡警局（CHP）接到報警後抵達現場，發現受害女躺在街道。經醫護人員確認，翁紅英已身亡。

調查人員尚未透露司機是否停車配合調查，目前尚無人員被捕。電視台的直升機航拍事故現場，畫面顯示受害者遺體覆蓋白布，位道路中央。現場有多輛巡邏車及一輛停放在拖車平板上的皮卡車，尚不確定這輛皮卡車是否涉及此事故。

柏克萊加大（UC Berkeley）安全交通研究與教育中心（SafeTREC）、及其「交通傷害地圖系統」（TIMS）顯示，洛杉磯縣致命交通事故數量，在加州名列前茅。最新的洛杉磯縣數據呈現令人憂心趨勢，每年嚴重或致命交通事故的數量，從2023年約4萬起，攀升至2024年的5.8萬起（初步數據），平均每天約發生160起嚴重或致命事故。

行人在交通事故中最容易受到傷害，占該地區交通死亡人數的三分之一以上。多數致命行人事故發生在城區，且集中於傍晚或夜間時段。數據分析顯示，不安全車速及行人違規行為，是最常見的肇事因素之一。