南加9歲女童遭槍殺拋屍 遺體在猶他州尋獲 母親被捕

梅勒迪（Melodee Buzzard）10月失蹤，12月初，她的遺體在猶他州被找到。（聖塔芭芭拉縣警局）

南加州 聖塔芭芭拉縣九歲女孩梅勒迪（Melodee Buzzard）失蹤案，23日有重大進展。當地警方23日發布消息，女孩的遺體本月初在猶他州 被找到，她的母親阿舍莉（Ashlee Buzzard）23日被捕。

今年40歲的阿舍莉上月已被撤銷一項與本案無關的非法拘禁指控。根據當地新聞媒體KSBY電視台報導，23日上午，她被警方戴上手銬並帶上警車。聖塔芭芭拉縣警長Bill Brown表示，逮捕行動發生在上午近8時。

KTLA5報導，監獄紀錄顯示，Buzzard目前被關押在南分部監獄（Southern Branch Jail），不得保釋。

警長Bill Brown也證實ABC電視台先前的報導，指出梅勒迪的遺體於12月6日在猶他州Caineville附近一處偏遠地區被發現。警方相信，這名女童是在10月9日，最後一次於猶他州與科羅拉多州交界附近被目擊後不久遭殺害。

猶他州是當月母女兩人進行多州公路旅行的一部分，但阿舍莉返回加州隆波克（Lompoc）時並未帶著女兒。警長Bill Brown表示，旅途中她涉嫌更換租用車輛的車牌，並在加油時刻意避開監視攝影機。

調查人員相信，梅勒迪是因槍傷死亡。阿舍莉住處發現的彈殼與猶他州命案現場找到的彈殼相符，且在車內也發現了一發相同型號的未擊發子彈。

阿舍莉目前面臨一項一級謀殺罪指控。