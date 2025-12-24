我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

南加9歲女童遭槍殺拋屍 遺體在猶他州尋獲 母親被捕

聖塔芭芭拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅勒迪（Melodee Buzzard）10月失蹤，12月初，她的遺體在猶他州被找到。（聖塔芭芭拉縣警局）
梅勒迪（Melodee Buzzard）10月失蹤，12月初，她的遺體在猶他州被找到。（聖塔芭芭拉縣警局）

加州聖塔芭芭拉縣九歲女孩梅勒迪（Melodee Buzzard）失蹤案，23日有重大進展。當地警方23日發布消息，女孩的遺體本月初在猶他州被找到，她的母親阿舍莉（Ashlee Buzzard）23日被捕。

今年40歲的阿舍莉上月已被撤銷一項與本案無關的非法拘禁指控。根據當地新聞媒體KSBY電視台報導，23日上午，她被警方戴上手銬並帶上警車。聖塔芭芭拉縣警長Bill Brown表示，逮捕行動發生在上午近8時。

KTLA5報導，監獄紀錄顯示，Buzzard目前被關押在南分部監獄（Southern Branch Jail），不得保釋。

警長Bill Brown也證實ABC電視台先前的報導，指出梅勒迪的遺體於12月6日在猶他州Caineville附近一處偏遠地區被發現。警方相信，這名女童是在10月9日，最後一次於猶他州與科羅拉多州交界附近被目擊後不久遭殺害。

猶他州是當月母女兩人進行多州公路旅行的一部分，但阿舍莉返回加州隆波克（Lompoc）時並未帶著女兒。警長Bill Brown表示，旅途中她涉嫌更換租用車輛的車牌，並在加油時刻意避開監視攝影機。

調查人員相信，梅勒迪是因槍傷死亡。阿舍莉住處發現的彈殼與猶他州命案現場找到的彈殼相符，且在車內也發現了一發相同型號的未擊發子彈。

阿舍莉目前面臨一項一級謀殺罪指控。

Bill Brown說：「雖然這些進展代表在追究阿舍莉殺害其女兒責任方面邁出重要一步，但這並不能減輕我們所面對的巨大悲痛與損失。」

案發前，位於聖塔芭芭拉縣隆波克（Lompoc）一家租車行，母女兩人均戴假髮出現。...
案發前，位於聖塔芭芭拉縣隆波克（Lompoc）一家租車行，母女兩人均戴假髮出現。（聖塔芭芭拉縣警局）

猶他州 加州 南加

上一則

多數聯邦雇員 12月24、26日加放2天有薪假

下一則

華女策劃跨年夜恐攻 與同屬反政府團體3嫌被控6罪

延伸閱讀

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋

倫敦挺巴勒斯坦示威被捕 環保少女童貝里獲釋
紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次

紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
教會爆感染 南卡麻疹 250人被隔離 美國麻疹清零國地位不保

教會爆感染 南卡麻疹 250人被隔離 美國麻疹清零國地位不保
槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽
夫妻搬到迷你小鎮減少開銷 兩年後實現華州買地蓋屋夢想

夫妻搬到迷你小鎮減少開銷 兩年後實現華州買地蓋屋夢想

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍